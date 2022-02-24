Новини Золочівщини
13:24, 01 березня 2022
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Прикордонники західних областей шукають вантажівки та автобуси

Прикордонники західних областей шукають вантажівки та автобуси
Gazeta
Фото: НУС
Для виконання бойових завдань прикордонники західних областей України шукають вантажівки, пасажирські автобуси та повнопривідну легкову техніку. Прохання про допомогу поширила Держприкордонслужба 1 березня.

«Транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом», – повідомляють прикордонники.

Якщо ви можете допомогти, то телефонуйте за такими номерами:

(067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;
(050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;
(068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;
(068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;
(067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);
(098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін
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