Прикордонники західних областей шукають вантажівки та автобуси

Для виконання бойових завдань прикордонники західних областей України шукають вантажівки, пасажирські автобуси та повнопривідну легкову техніку. Прохання про допомогу поширила Держприкордонслужба 1 березня.



«Транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом», – повідомляють прикордонники.



Якщо ви можете допомогти, то телефонуйте за такими номерами:



(067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;

(050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;

(068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;

(068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;

(067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);

(098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін

