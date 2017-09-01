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Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

nus.in.ua, 14 вересня 2017, 12:53
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Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

 

За наявності доступу до мережі Інтернет, існує варіант сплати рахунків за послуги та товари та перекази коштів з картки на картку за допомогою інтернет-банкінгу.Тобто, зайшовши на офіційну інтернет-сторінку обраного банку, Ви отримаєте можливість здійснити необхідні платежі в режимі-онлайн. Найпопулярнішим інтернет-банком України на сьогоднішній день є система Приват 24, за допомогою якої також можна сплачувати комунальні та інші платежі і здійснювати грошові перекази з картки на картку.

Серед «плюсів» - швидкість проходження платежів, надійність (передбачена декількарівнева система безпеки). Терміни проведення операції при сплаті комунальних послуг можуть складати 1-3 банківських дні.

Серед незручностей – для того, щоб здійснювати перекази необхідно бути клієнтом Приватбанку та, відповідно, мати оформлену банківську картку. Зняття коштів з картки передбачає доступ клієнта до відділення банку або банкомату. Тобто переказати кошти іншому отримувачу, знаходячись в маленькому селі і маючи доступ до інтернету, Ви можете. А ось де отримати їх в готівці – маєте потурбуватись і дізнатись самостійно.

Тарифи:

переказ на картку Приватбанку- без комісії

на картку іншого банку – від 3 грн.

комісія за платежі на сайті – від 0 до 2,75% від суми платежу

за комунальні послуги – 3 грн. за бездоговірний платіж і 1 грн. – якщо є договір з отримувачем (комісія може відрізнятися від стандартної, оскільки залежить від умов договору з отримувачем)

Національний поштовий оператор «Укрпошта»пропонує клієнтам декілька варіантів, як переказати та отримати кошти, сплатити за послуги і товари:

- поштовий переказ – здійснюється в межах України на адресу або до запитання у всіх відділеннях поштового зв’язку Укрпошти. Термін пересилання поштових переказів залежить від рівня автоматизації об’єкта поштового зв’язку і може складати:

– декілька хвилин – терміновий поштовий переказ, доступний для виплати у визначених відділеннях поштового зв’язку;

– 3 години – звичайний поштовий переказ від автоматизованого до автоматизованого відділення поштового зв’язку

– до двох робочих днів – звичайний поштовий переказ від/до неавтоматизованого об’єкта поштового зв’язку.

Тариф: від відправника-фізичної особи – до 2000,0 грн. включно – 2%

понад 2000,0 грн. – 1,0% + 8 грн., але не менше ніж 10,00 грн.

Серед «плюсів» - надійність (послуги надає державне підприємство, яке гарантує безпеку та конфіденційність усіх операцій з грошовими коштами), доступність (відправити та отримати поштовий переказ можна у всіх населених пунктах країни без виключення), додаткові опції (при здійсненні переказу є можливість зазначити одержувачу в письмовому повідомленні до 10 слів, за бажанням одержувача перекази досилаються у межах України для виплати у поштовому відділенні за місцем нового проживання).

Серед «недоліків» – для відправлення переказу необхідно відвідати поштове відділення, проте отримати кошти можна вдома від листоноші.

 

– Звертаємо увагу на існування унікальної опції «переказ з картки додому», яка дозволяє перерахувати кошти з банківської картки з доставкою готівки отримувачу.

Переказ коштів з платіжної картки, на відміну від банківського, доставляється в будь-який населений пункт України, оскільки Укрпошта забезпечує стовідсоткове покриття своїми послугами території країни; вручається листоношею «безпосередньо в руки» отримувачу, що актуально для людей похилого віку, із слабким здоров’ям, людям з обмеженими можливостями або просто тим, кому важко виділити час на відвідування відділення, наприклад, мамам з малими дітьми. Для отримання переказу отримувачу нема потреби оформляти банківську картку.

Тариф:

При виборі опції «готівка на відділення» – 1% від суми переказу + 5 грн.,але не менше ніж 10,00 грн.

При виборі опції «готівка додому» – 1 % від суми переказу + 19 грн.

 

– перекази між картками та оплата послуг он-лайн – скористатися відповідними сервісами можна на сайті Укрпошти. Переказ коштів здійснюється між всіма платіжними картками Visa та MasterCard будь-яких банків України. При оплаті комунальних платежів, доступна опція «Переказ на довільні реквізити», яку можна використати, якщо в списку постачальників послуг відсутнє необхідне комунальне підприємство.

Тариф на перекази з картки на картку: 1 % + 5 грн.

Тариф на сплату послуг он-лайн для кожної послуги індивідуальний і повідомляється користувачеві під час здійснення оплати.

Серед «плюсів» – сервіси працюють в режимі 24/7, тому скористатись ними можна в будь-якому зручному місці, не потрібно відвідувати поштове відділення та заповнювати папери

Серед «недоліків» – обов’язковою умовою для здійснення оплати є наявність платіжної картки та доступу до мережі Інтернет.

 

За наявності доступу до мережі інтернет, можна скористатися послугами української міжбанківської електронної платіжної системиPortmone. Це система доставки і оплати рахунків за товари і послуги в режимі он-лайн за допомогою платіжних карток Visa і MasterCard. Компанія працює з 2002 року, є лідером ринку електронних платежів в Україні. Зареєструвавшись в системі, можна здійснювати миттєві перекази коштів з картки на картку, сплачувати рахунки за інтернет, телебачення, телефонію, комунальні та інші послуги. Або, за необхідності, обрати оплату за реквізитами і сплатити будь-який рахунок, вказавши реквізити компанії-одержувача.

Серед «плюсів»- швидкість проходження переказів. Роботу системи підтримують такі великі банки, як «Райффайзен Банк Аваль», «Приватбанк», «Ощадбанк» та інші.

Серед «недоліків»– за використання сервісу Portmone.com клієнтам нараховується щомісячна абонентська плата в розмірі 9 грн. 90 коп. Абонплата оплачується клієнтом, який пройшов реєстрацію, ознайомився з тарифним планом, прийняв його умови і виконав хоча б одну оплату в системі. З моменту початку нарахування абонентської плати, вона в подальшому буде нараховуватися щомісяця, незалежно від того, чи оплачував клієнт за цей місяць рахунки чи ні.

Тарифи:

комунальні послуги - без комісії (для компаній-партнерів) і 0.5-1.5% +3 грн. – для інших компаній

інтернет, телебачення, телефонія – без комісії

мобільний зв’язок 2% мінімум 2 грн.

оплата за реквізитами – 2% + 4 грн.

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