Новини Золочівщини 23:10, 20 березня 2020 359 0 У Тернопільській області зафіксували перший випадок коронавірусу. Це 41-й - в Україні

Увечері 20 березня МОЗ повідомило про ще два випадки інфікування коронавірусом — тепер загалом в Україні їх 41. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. «Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», — йдеться у повідомленні.

Gazeta Фото: НУС

Увечері 20 березня МОЗ повідомило про ще два випадки інфікування коронавірусом — тепер загалом в Україні їх 41.



Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», — йдеться у повідомленні.





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