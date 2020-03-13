Новини Золочівщини
У Тернопільській області зафіксували перший випадок коронавірусу. Це 41-й - в Україні
Увечері 20 березня МОЗ повідомило про ще два випадки інфікування коронавірусом — тепер загалом в Україні їх 41. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. «Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», — йдеться у повідомленні.
Увечері 20 березня МОЗ повідомило про ще два випадки інфікування коронавірусом — тепер загалом в Україні їх 41.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
«Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», — йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
«Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях», — йдеться у повідомленні.
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