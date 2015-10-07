В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом COVID-19
Як повідомляє МОЗ України, 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним.
Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. Міністерство охорони здоров’я України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.
За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%.
У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.
<!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Звичайна таблиця"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}