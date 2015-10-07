Новини Золочівщини
15:33, 13 березня 2020
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В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом COVID-19

      Як повідомляє МОЗ України, 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. Міністерство охорони здоров’я України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних -
В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом COVID-19
Gazeta
Фото: НУС

Як повідомляє МОЗ України, 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним.

Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. Міністерство охорони здоров’я України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

 

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