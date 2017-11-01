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Подячна молитва відбудеться цьогоріч на площі Незалежності

nus.in.ua, 29 грудня 2017, 12:44
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Подячна молитва відбудеться цьогоріч на площі Незалежності

Запрошуємо золочів‘ян у неділю, 31 грудня 2017 року, о 21 год.,на площу Незалежності м. Золочева,

біля пам’ятника В. Чорноволу, до участі у Подячній екуменічній молитві.

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