Подячна молитва відбудеться цьогоріч на площі Незалежності

біля пам’ятника В. Чорноволу, до участі у Подячній екуменічній молитві.

Запрошуємо золочів‘ян у неділю, 31 грудня 2017 року, о 21 год.,на площу Незалежності м. Золочева,

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