Щодо порядку заповнення платіжних інструкцій на сплату платежів до бюджету

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Золочівська ДПІ нагадує, що юридичні особи, підприємці та громадяни при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску заповнюють у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.Перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Мінфіну України від 22.03.2023 № 148.Зокрема, зосереджуємо увагу на особливостях заповнення 3-х реквізитів: «Призначення платежу»; «Код платника»; «Код фактичного платника».Реквізит «Призначення платежу» заповнюється згідно з прикладами, наведеними у Порядку № 148.Обов’язковий реквізит «Код платника» заповнюють всі платники, які сплачують податки, збори, інші платежі та єдиний внесок. Юридичні особи у реквізиті «Код платника» зазначають код ЄДРПОУ, фізичні особи – підприємці та громадяни – податковий номер.Реквізит «Код фактичного платника» заповнюється в наступних випадках:1) юридичними особами:у разі, якщо юридичні особи у своєму складі мають відокремлені підрозділи, представництва та сплачують платежі до бюджету і фондів соціального страхування за відокремлені підрозділи, представництва.При цьому юридичні особи у реквізиті «Код платника» платіжної інструкції зазначають власний код ЄДРПОУ, а у реквізиті «Код фактичного платника» – код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, представництва;2) громадянами:у разі, якщо громадяни сплачують податкові платежі та єдиний внесок за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій) або через каси надавачів платіжних послуг.При цьому громадяни у реквізиті «Код фактичного платника» платіжної інструкції зазначають власний податковий номер. Разом з цим, надавач платіжних послуг у реквізиті «Код платника» зазначає свій податковий номер.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01.08.2023 Законом України від 30.06.2023 № 3219 були внесені зміни в пункт 2 статті 3 Закону від 06.07.1995 № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо спрощення фіскального чеку. Зазначений пункт було доповнено абзацом другим:Фізичні особи – підприємці, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, при продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.Завдяки зазначеним змінам чітко визначені категорії продавців при продажу товару або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.При зазначенні назви товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність товару (послуги) до товарної групи чи послуги, у випадку виникнення сумнівів щодо правильності віднесення певних товарів до певних груп рекомендуємо використовувати Державний класифікатор продукції та послуг (Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457) в редакції Наказу Міністерства економіки від 16.02.2017 № 211 та зазначати товар (послугу), який класифікується за назвою «Групи» замість відображення конкретної позиції.Така можливість встановлена прямою нормою Закону № 265 та не потребує створення нової форми фіскального касового чеку.При цьому форма такого фіскального касового чека визначена в додатку 1 до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21.01.2016 № 13. При зазначенні назви товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність товару (послуги) до товарної групи чи послуги, який класифікується за назвою «Групи», замість відображення конкретної позиції можна, наприклад, зазначати:- «постільна білизна» замість «наволочка», «простирадло», «ковдра» і т.д.;- «випічка» замість «пиріжок з маковою начинкою», «пиріжок з вишнею», «пиріжок з повидлом» і т. д.;- «напої» замість «лимонад», «сітро», «дюшес», «тархун» і т. д.Актуальні матеріали щодо реєстрації та використання ПРРО, включаючи роз’яснення, інструкції користувачів та відеоуроки, розміщено на банері «Програмні РРО» https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. Матеріали банеру постійно оновлюються.У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.У підрозділі «Податок на додану вартість» доступні матеріали:Порядок заповнення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування;Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ платниками податку, що реорганізовуються, та їх правонаступниками.У підрозділі «Застосування РРО/ПРРО» оновлені матеріали на тему: «Навчальний модуль рро легко і доступно (оновлений)».Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 220 відео, текстових та презентаційних матеріалів.Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що благодійник – фізична особа, який внесений до Реєстру волонтерів повинен отримувати та зберігати документи, які підтверджують надання благодійної допомоги.Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, встановлені ст. 44 Податкового кодексу України.Згідно з абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених первинними документами.При цьому, первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.Електронний сервіс повторного формування сертифікатів за електронним запитомГоловне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що за допомогою сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом кожен користувач має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років.Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.Детальну інформацію щодо повторного (дистанційного) формування безкоштовних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів від ДПС за електронним запитом розміщено на вебсайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України (https://ca.tax.gov.ua).Золочівська ДПІ повідомляє, що право платника податку на доходи фізичних осіб на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексуПри цьому до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).Якщо в документах на переказ коштів в даних платника зазначено дані дитини, то така особа є ініціатором переказу коштів.Незалежно від того працює чи ні дитина, яка за даними документів на переказ коштів здійснювала витрати на навчання, батьки такої дитини не мають право на податкову знижку.Про новації податкового законодавства, які запроваджені з 1 серпня поточного року йшлося в Золочівській РВА за участі начальника Золочівської ДПІ Романа Дениса.Під час зустрічі обговорили важливість сплати податків, зборів, обов’язкових платежів в умовах воєнного стану, збереження та створення робочих місць та виплати заробітної плати найманим працівникам, сплати майнових податків та мінімального податкового зобов’язання, дотримання платниками вимог податкового законодавства.Особливу увагу посадовець звернув на основні положення Закону України № 3219-ІХ від 30.06.2023, яким передбачено обов’язок сплати єдиного податку платниками 1-2 груп, відновлено фінансову відповідальність за порушення застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках, а також частково знято мораторій на певні види перевірок, які можуть здійснювати контролюючі органи.Золочівська ДПІ звертає увагу громадян, що для реалізації права на податкову знижку за витратами, понесеними у 2022 році, можна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строк до кінця 2023 року.Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ).До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.Нагадаємо, що для спрощення процедури декларування доходів для громадян Державною податковою службою України запроваджено сервіс – предзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який доступний в Електронному кабінеті.