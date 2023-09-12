Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України від 30.06.2023 № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який, зокрема, вносить зміни в частині застосування відповідальності за порушення вимог Закону про РРО.

Зміни передбачають:

- звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності за порушення вимог Закону про РРО, вчинені у період з 01.01.2022 до 01.10.2023 року. Крім відповідальності за порушення порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти та у сфері організації та проведення азартних ігор;

- з 01.10.2023 року застосовують штрафи за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

До закінчення військового стану, але не довше ніж до 01.08.2025 року встановили зменшений розмір штрафних санкцій за незастосування РРО/ПРРО, невидачу розрахункового документу або видачу його на неповну суму покупки, що застосовують до ФОП-єдинників, не платників ПДВ, які здійснюють торгівлю. Крім продажу підакцизних, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Розмір штрафу – 25% вартості проданих з порушенням товарів/послуг за порушення, вчинене вперше та 50% за кожне наступне порушення. Раніше – 10% та 150% відповідно.



Чат-бот «StopViolationBot» – можливість повідомити про порушення податкового законодавства

ДПС України нагадує громадянам про можливість у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці, повідомляти податкову службу через чат-бот «StopViolationBot» в месенджері Telegram про відомі факти порушень законодавства, зокрема, щодо:

незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;

відмову у розрахунку банківською карткою;

завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;

неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

Наявна у ДПС податкова інформація, отримана через чат-бот «StopViolationBot», про можливі порушення платниками податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, досліджується та перевіряється працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі перевірки.



Припинили підприємницьку діяльність – надішліть декларацію

Фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця востаннє за податковий квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу або до закінчення такого звітного періоду на який припадає дата ліквідації.

У полі 8 «Особливі відмітки» Декларації у рядку 8.1 «платника податку, що подає декларацію за останній податковий період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+».

При цьому фізичні особи, разом з останньою Декларацією подають додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», крім фізичних осіб, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



На час воєнного стану ЄСВ за себе підприємці можуть не сплачувати. У цьому випадку страховий стаж не нараховується

Згідно з абзацом першим п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 тимчасово, з 01 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався (абзац другий п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464).



Щодо податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом

Золочівська ДПІ повідомляє, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених Податковим кодексом (п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Основні умови для отримання податкової знижки

1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку.

2. Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

3. Отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році.

4. Дотримання вимог щодо порядку подачі та заповнення декларацій. Так, декларація подається по 31 грудня включно (а у разі наявності обов’язку з декларування доходів – до 1 травня) наступного за звітним року.

Платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом фактично сплачених протягом звітного податкового року за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, та за умови визнання об’єкта житлової іпотеки як основного місця проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі ст. 175 Кодексу, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому, зокрема, збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання (п. 175.4 ст. 175 Кодексу).

Детальніше за посиланням https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2023/informatsiyni-povidomlennya/715389.html.



Для обліку розрахункових операцій підприємці можуть обрати безкоштовний програмний РРО від ДПС

Золочівська ДПІ нагадує, що представники бізнесу мають право використовувати у діяльності будь-який представлений на ринку програмний РРО залежно від своїх фінансових можливостей та функціональних потреб. Зокрема, безкоштовний програмний РРО від ДПС який повністю відповідає потребам платників податків для обліку розрахункових операцій. Звертаємо увагу, що апаратний РРО та програмний РРО є рівнозначними засобами фіскалізації розрахунків за товари, роботи, послуги. Слід пам’ятати, що з 1 жовтня 2023 року, у разі встановлення контролюючими органами фактів не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, до порушників будуть застосовуватись фінансові санкції.



Актуальні питання звітування роз’яснили податківці

В Золочівській ДПІ проведено практикуми для платників щодо особливостей заповнення квартальної звітності та новацій законодавства.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку подання податкових декларацій через Електронний кабінет платника. Звернуто увагу на оновлену форму податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ відповідно до вимог наказу Мінфіну від 02.03.2023 № 113, на порядок заповнення платіжок для сплати податків, на обов’язковості застосування касових апаратів при здійсненні розрахункових операцій тощо.

Крім цього, нагадали про підстави отримання податкової знижки та відповіли на поставлені запитання.

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

