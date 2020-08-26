Право на відшкодування коштів за сплату страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області

Золочівська ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує, що платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми витрат на сплату страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення , які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (тобто, при страхуванні платника податку – 3470,00 грн) так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення - 50 відсотків суми що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (тобто, при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 1735,00 грн) в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї.При цьому, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).Золочівська ДПІ інформує, що фіскальний сервер контролюючого органу, через який реалізується фіскальна функція програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО), забезпечує:- одержання документів (чеків, Z-звітів, повідомлень тощо) від програмних реєстраторів розрахункових операцій;- перевірку коректності структури і складу одержаних документів;- призначення документам фіскальних номерів;- надсилання відправнику документа відповіді, що містить результат обробки документа і призначений документу фіскальний номер;- зберігання документів для подальшого використання в інформаційно-аналітичних системах;- обробку запитів щодо надання документів (чеків покупцям, даних розрахункових операцій для формування ПРРО, Z-звітів тощо).- збереження сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО;- збереження даних про зареєстровані ПРРО та господарські одиниці, на яких ПРРО застосовується (реєстр ПРРО).Реєстрація документів (чеків, Z-звітів, повідомлень тощо) здійснюється:- в режимі оперативного («онлайн») надсилання документів на фіскальний сервер;- режимі відкладеного («офлайн») надсилання документів на фіскальний сервер.Документи в системі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом (КЕП) фізичної особи або електронною печаткою суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО. Час засвідчення документа фіксується накладанням на КЕП позначки часу (за виключенням документів, створених в режимі офлайн).Що робити при зупинці роботи ПРРО, коли гаджет продовжує функціонувати? Чи потрібно в такому випадку до чи після перезавантаження ПРРО надавати повідомлення про виявлення несправностей ПРРО?Золочівська ДПІ інформує, що статтею 5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що на період виходу з ладу ПРРО проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.Користувач ПРРО самостійно оцінює працездатність ПРРО. Якщо роботу ПРРО відновлено одразу після його перезавантаження (короткотермінова зупинка), то ПРРО не вважається несправним. Повідомлення про виявлення несправностей за формою № 2-ПРРО до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317, у такому випадку до ДПС не надсилається.Строки, умови та порядок подання форми № 2-ПРРО встановлені розділом ІІ Порядку № 317.Золочівська ДПІ інформує, що коктейлі, виготовлені з використанням алкогольних напоїв, якщо вміст спирту етилового в таких коктейлях перевищує 0,5 відс. об’ємних одиниць, підпадають під визначення алкогольних напоїв.Продаж зазначених коктейлів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, є операціями з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.Ставка акцизного податку з обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, зокрема, алкогольних напоїв відповідно до п.п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПКУ становить 5 відсотків.При цьому базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та безурахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарюванняроздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів