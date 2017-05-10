Закон №466-IX врегульовано питання щодо втрати платниками первинних документів

В Головному управлінні ДПС у Львівській області нагадують, що Законом України від 16.01.2020 № 466-IX внесено зміни до Податкового кодексу щодо вимог до підтвердження даних, визначених в податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

Зокрема, визначено, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, але не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії).

Також внесено зміни щодо обов’язку платника податків у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку та надати оформлені відповідно до законодавства документи, підтверджуючі настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів.

У разі надання платником податків повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених строків, але на строк не більше ніж 120 днів (раніше було 90 днів).

У разі не відновлення документів, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому пунктом 44.5 статті 44 Податкового кодексу, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Звертаємо увагу, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Кодексом тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.





Закон №466-IX: прискорена амортизація основних засобів



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Законом України від 16.01.2020 року №466-ІХ змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6000 до 20000 гривень. Цей критерій застосовується до основних засобів, що введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000 гривень.



Крім того, Законом №466-ІХ підр.4 розд.ХХ Податкового Кодексу доповнено новим пунктом 431, яким передбачено, що при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:



- четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;



- третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років.



Таким чином, платники податку на прибуток підприємств мають право застосувати прискорену амортизацію, визначену п.431 підр.4 розд. ХХ Податкового Кодексу, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2020 року, та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за цей період.





Закон №466-IX: нові підстави для зупинки податкових перевірок



Законом № 466 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема врегульовано питання щодо строків давності для здійснення перевірок та донарахування платежів до бюджету.

Так статтю 102 Кодексу доповнено нормою, якою передбачено випадки, коли проведення перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, є неможливим.

Тож з 01.01.2021 року строки давності для здійснення перевірок та донарахування платежів до бюджету зупинятимуться на період, коли їх проведення неможливо у зв’язку із законодавчою або судовою забороною, недопуском до перевірки, відсутністю платника за місцезнаходженням, оскарженням ним протягом тривалого часу наказів на перевірку, втрати документів тощо.

На період зупинення відліку строку давності, продовжуються також терміни зберігання документів відповідно до вимог ст. 44 Кодексу.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області