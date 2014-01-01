Новації нарахування амортизації основних засобів

nus.in.ua, 23 січня 2017, 17:15

Буська ОДПІ звертає увагу платників податку на прибуток на те, що з 1 січня 2017 року дещо змінилися правила нарахування податкової амортизації на основні засоби.

Нагадуємо, що в податковому обліку амортизуються матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у його господарській діяльності, вартість яких перевищує 6000 гривень та очікуваний строк корисного використання яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Важливою новацією є те, що з 1 січня 2017 року для розрахунку амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку (п.138.3.1 статті 138 Податкового кодексу).

Починаючи з 1 січня 2017 року платники податку на прибуток отримали право під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) використовувати мінімально допустимий строк амортизації тривалістю два роки (п.43 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу). Така прискорена амортизація може нараховуватися лише для придбаних після 1 січня 2017 року активів та в разі одночасного виконання таких вимог:

- основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;

- основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року;

- основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ