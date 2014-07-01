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Навчаєтесь в аспірантурі - маєте право на податкову знижку!

nus.in.ua, 26 липня 2018, 10:38
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Навчаєтесь в аспірантурі - маєте право на податкову знижку!

 
 Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
 
 Основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти встановлено Законом України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту».
 
 Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, є здобувачами вищої освіти, серед яких є аспірант – особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва.
 
 Крім того, підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на рівнях вищої освіти, до яких, зокрема належить третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти (доктора філософії/доктора мистецтва), який здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра під час навчання в аспірантурі/творчій аспірантурі.
 
 Отже, платник податку, який навчається в аспірантурі, є здобувачем вищої освіти і, відповідно, має право на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладу освіти за навчання в аспірантурі за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
 
 Підстави для нарахування податкової знижки відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
 
                 Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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