Питання декларування доходів роз`яснили на «гарячій лінії»

nus.in.ua, 26 квітня 2018, 15:35

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв`язку «гаряча лінія». З платниками спілкувався ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ОДПІ Сембай О.Р.

Хто із селян зобов’язаний декларувати доходи від продажу власної сільгосппродукції?

Дохід, що отримують селяни від продажу сільськогосподарської продукції, може звільнятися від оподаткування, або ж передбачає подання декларації і сплату податку.

Відповіднодо норм пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не оподатковуються доходи, отримані громадянами від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена самостійно на земельних ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення: садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або для індивідуального дачного будівництва; особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

При цьому у даний розмір земельних ділянок не враховуються земельні частки (паї), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються).

Підставою для звільнення від оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) є Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ, що видається місцевою радою. Форму «Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок» та порядок її видачі затверджено наказом Міндоходів України від 17.01.2014 №32.

Що стосуєтьсяпродажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (а це, молоко, м'ясо, домашня птиця, яйця тощо), пільга діє, якщо сума доходів сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року ( в 2017 році - 160 000 грн., в 2018 році – 186 150 грн.).

Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу перевищує даний розмір, фізична особа зобов’язана подати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем проживання власника продукції тваринництва. При підтвердженні довідкою вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 160 000 грн. Однак, якщо фізичною особою не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Таким чином, у разі відсутності підстав застосування пільг щодо оподаткування доходів при продажу сільськогосподарської продукції, такі доходи підлягають відображенню у декларації про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, оподатковуються за ставкою 18 відс. ПДФО та 1,5 відс. військовий збір.

Нагадуємо, що декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік потрібно подати до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації) до 2 травня 2018 року.

Як оподатковується спадщинавід нерезидента?

Для оподаткування будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, згідно з вимогами Податкового кодексу застосовується ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військового збору 1,5% бази оподаткування (вартості власності, що успадковується).

Які документи повинна надати до контролюючого органу фізична особа для отримання пільги по земельному податку?

Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ.

Разом з цим на підставі п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10. 1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані Законом України від 28.02. 1991 року № 796-XII особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Слід зазначити, що до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв). Тобто фізичні особи, визначені у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, за земельні паї сплачують земельний податок на загальних підставах.

Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв`язку «гаряча лінія». З платниками спілкувався ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ОДПІ Сембай О.Р.

Хто із селян зобов’язаний декларувати доходи від продажу власної сільгосппродукції?

Дохід, що отримують селяни від продажу сільськогосподарської продукції, може звільнятися від оподаткування, або ж передбачає подання декларації і сплату податку.

Відповіднодо норм пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не оподатковуються доходи, отримані громадянами від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена самостійно на земельних ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення: садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або для індивідуального дачного будівництва; особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

При цьому у даний розмір земельних ділянок не враховуються земельні частки (паї), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються).

Підставою для звільнення від оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) є Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ, що видається місцевою радою. Форму «Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок» та порядок її видачі затверджено наказом Міндоходів України від 17.01.2014 №32.

Що стосуєтьсяпродажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (а це, молоко, м'ясо, домашня птиця, яйця тощо), пільга діє, якщо сума доходів сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року ( в 2017 році - 160 000 грн., в 2018 році – 186 150 грн.).

Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок. У разі коли сума отриманого доходу перевищує даний розмір, фізична особа зобов’язана подати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем проживання власника продукції тваринництва. При підтвердженні довідкою вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 160 000 грн. Однак, якщо фізичною особою не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Таким чином, у разі відсутності підстав застосування пільг щодо оподаткування доходів при продажу сільськогосподарської продукції, такі доходи підлягають відображенню у декларації про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, оподатковуються за ставкою 18 відс. ПДФО та 1,5 відс. військовий збір.

Нагадуємо, що декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік потрібно подати до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації) до 2 травня 2018 року.

Як оподатковується спадщинавід нерезидента?

Для оподаткування будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, згідно з вимогами Податкового кодексу застосовується ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військового збору 1,5% бази оподаткування (вартості власності, що успадковується).

Які документи повинна надати до контролюючого органу фізична особа для отримання пільги по земельному податку?

Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ.

Разом з цим на підставі п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10. 1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані Законом України від 28.02. 1991 року № 796-XII особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Слід зазначити, що до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв). Тобто фізичні особи, визначені у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, за земельні паї сплачують земельний податок на загальних підставах.

Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ