6 січня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Податкова соціальна пільга в 2017 році становитиме 800 гривень

nus.in.ua, 4 січня 2017, 14:57
0
0
Роздрукувати
Податкова соціальна пільга в 2017 році становитиме 800 гривень

Відповідно до ст.169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга (ПСП) надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку за умови, що місячний розмір доходу у вигляді заробітної плати такого платника податку не перевищує граничну суму для застосування пільги.

На основі значення прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року податкова соціальна пільга у 2017 році надається, якщо розмір заробітної плати не перевищуватиме 2240 грн. (1600*1,4).

Разом з тим, для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років та для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років - граничний дохід, що дає право на пільгу, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей. Розмір звичайної соціальної пільги (100%) – 800 гривень (50 відс. від 1600 грн.), підвищеної ПСП (150%) – 1200 грн., підвищеної ПСП (200%) – 1600 гривень.

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник, який працює неповний ...

Чи має право на податкову соціальну пільгу працівник, який працює неповний ...27

Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...

Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...51

Податкова пільга у 2014 році

Податкова пільга у 2014 році197

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.