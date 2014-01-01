Телефонуйте на «гарячу лінію»
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» : «Декларування доходів громадян, новації законодавства»:
- 06 квітня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься ГДРІ сектору податків і зборів з фізичних осіб Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Скоробагата Г.М. Телефон «гарячої лінії» (263) 2-16-72;
- 07 квітня 2017 року з 14.00 до 15.00 год. з платниками спілкуватиметься ГДРІ сектору податків і зборів з фізичних осібЗолочівського вілділення Буської ОДПІ Новік Н.Б. Телефон «гарячої лінії» (265) 7-10-34.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.