Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 4 квітня 2017, 17:18

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» : «Декларування доходів громадян, новації законодавства»:

- 06 квітня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься ГДРІ сектору податків і зборів з фізичних осіб Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Скоробагата Г.М. Телефон «гарячої лінії» (263) 2-16-72;

- 07 квітня 2017 року з 14.00 до 15.00 год. з платниками спілкуватиметься ГДРІ сектору податків і зборів з фізичних осібЗолочівського вілділення Буської ОДПІ Новік Н.Б. Телефон «гарячої лінії» (265) 7-10-34.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ