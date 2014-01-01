Телефонуйте на «гарячу лінію»
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» : «Зміни у податковому законодавстві, декларування доходів громадян»:
- 07 лютого 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься завідувач сектору обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ Лазорчик І.Т. Телефон «гарячої лінії» (265)7-10-34;
- 08 лютого 2017 року з 11.00 до 12.00 год. завідувач сектору обслуговування платників Перемишлянського відділення Буської ОДПІЛазоренко В.М. Телефон «гарячої лінії» (263) 4-24-76.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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