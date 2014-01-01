Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 16:00

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» : «Зміни у податковому законодавстві, декларування доходів громадян»:

- 07 лютого 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься завідувач сектору обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ Лазорчик І.Т. Телефон «гарячої лінії» (265)7-10-34;

- 08 лютого 2017 року з 11.00 до 12.00 год. завідувач сектору обслуговування платників Перемишлянського відділення Буської ОДПІЛазоренко В.М. Телефон «гарячої лінії» (263) 4-24-76.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ