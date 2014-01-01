Увага! Виїзний особистий прийом громадян

nus.in.ua, 31 січня 2017, 15:51

9 лютого 2017 року з 15.00 до 17.00 години в приміщенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області буде проводити виїзний особистий прийом громадян заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Орест Дмитрович Вітик.

Попередній запис на прийом проводиться відповідальним працівником Буської ОДПІ до 03 лютого 2017 року в приміщенні відділення (м. Буськ, пл.900 річчя Буська, 1, кабінет № 20), або за телефоном (03-264) 3-06-12.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ