Увага! Виїзний особистий прийом громадян
9 лютого 2017 року з 15.00 до 17.00 години в приміщенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області буде проводити виїзний особистий прийом громадян заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Орест Дмитрович Вітик.
Попередній запис на прийом проводиться відповідальним працівником Буської ОДПІ до 03 лютого 2017 року в приміщенні відділення (м. Буськ, пл.900 річчя Буська, 1, кабінет № 20), або за телефоном (03-264) 3-06-12.
Cектор організації роботи БуськоїОДПІ
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