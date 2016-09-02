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Використання доходів профспілкової організації

nus.in.ua, 13 вересня 2016, 12:48
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Використання доходів профспілкової організації

ДФС Українилистом від 02.09.2016 №19029/6/99-99-13-02-03-15надала роз’яснення щодо оподаткування доходів профспілкових організацій.

Зокрема, у листі зазначено, що відповідно до статті 133Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає встановленим цим підпунктом вимогам.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 134 Кодексу і не є платниками податку, можуть бути віднесені, зокрема, профспілкові організації (п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначено Законом України від 15 вересня
1999 року№1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон№1045).

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та ведуть свою діяльність на підставі статуту. Джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання визначаються в їх статутних документах (ст.ст. 14 та 15 Закону №1045).

Отже, профспілкова організація, яка відповідає вимогам п.п. 133.4.1
п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, має право в статусі неприбуткової організації використовувати власні доходи (прибутки) виключно на фінансування видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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