ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ нове приміщення в районі першої школи під офіс, магазин (вул. Героїв УПА, 3/2). Тел. 098-4574352, 098-3567803.

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