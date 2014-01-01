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Доходи від надання майна в оренду необхідно задекларувати

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 14:58
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Доходи від надання майна в оренду необхідно задекларувати

Якщо громадяни у минулому році надавали в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то отримані доходи необхідно задекларувати до 1 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 164 Податкового кодексу, доходи, отримані від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок підлягають декларуванню. Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа – підприємець, то податковим агентом є орендатор. Він повинен утримати та перерахувати до бюджету ПДФО за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податки сплачує орендодавець.

Нагадуємо, декларації про майновий стан і доходи громадяни повинні подавати до фіскальної служби за місцем своєї податкової адреси.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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