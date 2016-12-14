Новини Золочівщини
08:58, 04 листопада 2022
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Військова служба за контрактом

Військова служба за контрактом
Gazeta
Фото: НУС
Золочівським РТЦК та СП проводиться набір громадян віком до 45 років на військову службу за контрактом, за детальною інформацією звертайтесь за адресою м. Золочів, вул. С. Стрільців 22, або за телефоном 0676712794.
Військова служба за контрактом
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