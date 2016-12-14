Новини Золочівщини 08:58, 04 листопада 2022 41 0 Військова служба за контрактом Gazeta Фото: НУС Золочівським РТЦК та СП проводиться набір громадян віком до 45 років на військову службу за контрактом, за детальною інформацією звертайтесь за адресою м. Золочів, вул. С. Стрільців 22, або за телефоном 0676712794. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Служба за контрактом та за покликом серця будівельник 14.12.16, Новини Золочівщини Служба за контрактом та за покликом серця вчитель 14.12.16, Новини Золочівщини Військова служба за контрактом в місті Золочів. 12.01.16, Новини Золочівщини ЗАПРОШУЄМО НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ 24.03.15, Новини Золочівщини