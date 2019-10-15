Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України переїжджає

Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, тимчасово припиняє прийом громадян з 2 до 4 серпня.



У цей період територіальний підрозділ переїжджатиме та здійснюватиме ремонтні роботи обладнання.



А вже з 5 серпня працівники ГУ ДМС у Львівській області, готові приймати всіх охочих отримати адміністративні послуги за новою адресою: місто Золочів, вулиця Лермонтова, будинок 1 (приміщення Державної податкової служби), 1 поверх, праве крило.