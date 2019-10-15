Новини Золочівщини
Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України переїжджає
Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, тимчасово припиняє прийом громадян з 2 до 4 серпня.
У цей період територіальний підрозділ переїжджатиме та здійснюватиме ремонтні роботи обладнання.
А вже з 5 серпня працівники ГУ ДМС у Львівській області, готові приймати всіх охочих отримати адміністративні послуги за новою адресою: місто Золочів, вулиця Лермонтова, будинок 1 (приміщення Державної податкової служби), 1 поверх, праве крило.
У цей період територіальний підрозділ переїжджатиме та здійснюватиме ремонтні роботи обладнання.
А вже з 5 серпня працівники ГУ ДМС у Львівській області, готові приймати всіх охочих отримати адміністративні послуги за новою адресою: місто Золочів, вулиця Лермонтова, будинок 1 (приміщення Державної податкової служби), 1 поверх, праве крило.
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