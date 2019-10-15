Новини Золочівщини
14:03, 23 липня 2021
355
0

Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України переїжджає

Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України переїжджає
Gazeta
Фото: НУС
Золочівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, тимчасово припиняє прийом громадян з 2 до 4 серпня.

У цей період територіальний підрозділ переїжджатиме та здійснюватиме ремонтні роботи обладнання.

А вже з 5 серпня працівники ГУ ДМС у Львівській області, готові приймати всіх охочих отримати адміністративні послуги за новою адресою: місто Золочів, вулиця Лермонтова, будинок 1 (приміщення Державної податкової служби), 1 поверх, праве крило.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального у ...
Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального у ...
15.10.19, Новини Золочівщини
Золочівський відділ Пенсійного фонду працюватиме за новою адресою
Золочівський відділ Пенсійного фонду працюватиме за новою адресою
15.01.19, Новини Золочівщини
Школа майбутнього пенсіонера
Школа майбутнього пенсіонера
02.03.18, Новини Золочівщини
День відкритих дверей у Пенсійному
День відкритих дверей у Пенсійному
02.03.18, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.