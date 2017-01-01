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Особливості реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування у ЄРПН

nus.in.ua, 21 липня 2017, 15:53
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Особливості реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування у ЄРПН

Податковим кодексом України встановлено, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків (абз. чотирнадцять – шістнадцять п.201.10 ст.201):

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

Вказаний термін застосовується до податкових накладних та/або розрахунків коригування, дата складання яких припадає на періоди після набрання чинності змінами до відповідної норми ПКУ, тобто після 01.01.2017.

Відповідне роз’яснення надані листом ДФС України від 16.06.2017 №15731/7/99-99-15-03-02-17.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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