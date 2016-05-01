nus.in.ua, 14 серпня 2019, 14:38

ПРОДАЮТЬСЯ: цегляний будинок у селі Скварява, заг. пл. 70 кв. м, огорожа з металопрофілю, є всі комунікації, у 2017 році вибита скважина 40 м глибиною, є стайня, стодола; німецька бляха темнозеленого кольору 160 м кв.; меблі; машина порубаних дров.

V +380961113920,

V +48786211748.



