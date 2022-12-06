Укрaїнa
Вночі українські захисники знищили 14 «Шахедів» із 15
У ніч на 28 березня українські захисники знищили 14 дронів «Шахед» із 15 запущених росіянами.
«Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них знищено нашими захисниками», – йдеться зведенні Генерального штабу ЗСУ.
«Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них знищено нашими захисниками», – йдеться зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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