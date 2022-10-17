Чому небезпечно публікувати фото збитих «Шахедів»

У міністерстві оборони закликали українців не публікувати фото уламків збитих «Шахедів». Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

«Чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів?

Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі?

Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон.

Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації».

При цьому Маляр зазначила, що деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів».

