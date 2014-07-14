Новини Золочівщини
12:07, 24 лютого 2022
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Збито 7 ворожих літаків, противник зазнає втрат: Україна продовжує відбивати атаки з боку росії

Збито 7 ворожих літаків, противник зазнає втрат: Україна продовжує відбивати атаки з боку росії
Gazeta
Фото: НУС
Сили оборони України стримують наступ російського агресора. За оперативною інформацією командування Об'єднаних сил, над Луганщиною збито літак збройних сил російської федерації. Це вже сьомий літак окупантів збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Як повідомив Головнокомандувач ЗС Валерій Залужний, військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади взяли в полон двох російських окупантів.

Біля Гостомеля Київської області Збройні Сили України знищили два російських гелікоптери. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.

Силами наших військ під повний контроль повернули міста Маріуполь та Щастя. В районі Щастя знищили близько 50 російських окупантів.

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону.

«Це - акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права», - йдеться в заяві МЗС.
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