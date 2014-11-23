Новини Золочівщини
19:07, 02 березня 2022
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Генасамблея ООН засудила вторгнення Росії і закликала негайно вивести війська з України

Генасамблея ООН засудила вторгнення Росії і закликала негайно вивести війська з України
Gazeta
Фото: НУС
Генеральна асамблея ООН ухвалила в середу резолюцію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України.

Про це пише "Європейська правда".

За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.
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