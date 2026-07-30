Новини Золочівщини
Урочистості – для медиків Золочівської лікарні
27 липня, у День медичного працівника, у КНП «Золочівська центральна районна лікарня» відбулися урочистості з нагоди професійного свята.
До медичних працівників із вітальними словами звернувся заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий.
«Медична професія – одна з тих, де щодня немає права на байдужість. За кожним рішенням, кожним чергуванням і кожним врятованим життям – величезна відповідальність і праця.
Сьогодні ми бачимо, як розвивається медична галузь у нашій громаді, як змінюється лікарня, впроваджуються нові підходи та працюють фахові медики. Але за всіма змінами найважливішими залишаються люди – лікарі, медсестри, санітари, водії, працівники всіх підрозділів, які щодня забезпечують роботу лікарні.
Дякую вам за професіоналізм, витримку і за те, що в найскладніші часи ви залишаєтеся поруч із людьми. Бажаю міцного здоров’я, сил, поваги й вдячності від пацієнтів. Нехай у ваших родинах буде мир, а у вашій роботі – якомога більше добрих новин», – зазначив Ярослав Окрепкий.
До привітань також долучилися заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник та директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі медичним працівникам лікарні вручили грамоти.
Під час урочистостей також оголосили переможців конкурсу «Найкращий лікар громади 2026»:
1 місце – «Найкращий лікар громади» – Микола Тершовчин;
2 місце – «Глядацькі симпатії» – Ігор Літвинов;
3 місце – «Відданість професії» – Андрій Пясецький.
Щиро дякуємо всім медичним працівникам Золочівської громади за щоденну працю, професіоналізм і стійкість.
Окрема вдячність усім, хто долучився до організації конкурсу «Найкращий лікар громади 2026».
Леся ГОРГОТА
Фото Каріни КУЧМІНСЬКОЇ
До медичних працівників із вітальними словами звернувся заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий.
«Медична професія – одна з тих, де щодня немає права на байдужість. За кожним рішенням, кожним чергуванням і кожним врятованим життям – величезна відповідальність і праця.
Сьогодні ми бачимо, як розвивається медична галузь у нашій громаді, як змінюється лікарня, впроваджуються нові підходи та працюють фахові медики. Але за всіма змінами найважливішими залишаються люди – лікарі, медсестри, санітари, водії, працівники всіх підрозділів, які щодня забезпечують роботу лікарні.
Дякую вам за професіоналізм, витримку і за те, що в найскладніші часи ви залишаєтеся поруч із людьми. Бажаю міцного здоров’я, сил, поваги й вдячності від пацієнтів. Нехай у ваших родинах буде мир, а у вашій роботі – якомога більше добрих новин», – зазначив Ярослав Окрепкий.
До привітань також долучилися заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник та директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі медичним працівникам лікарні вручили грамоти.
Під час урочистостей також оголосили переможців конкурсу «Найкращий лікар громади 2026»:
1 місце – «Найкращий лікар громади» – Микола Тершовчин;
2 місце – «Глядацькі симпатії» – Ігор Літвинов;
3 місце – «Відданість професії» – Андрій Пясецький.
Щиро дякуємо всім медичним працівникам Золочівської громади за щоденну працю, професіоналізм і стійкість.
Окрема вдячність усім, хто долучився до організації конкурсу «Найкращий лікар громади 2026».
Леся ГОРГОТА
Фото Каріни КУЧМІНСЬКОЇ
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)