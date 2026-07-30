Урочистості – для медиків Золочівської лікарні



Леся ГОРГОТА

Фото Каріни КУЧМІНСЬКОЇ

«Медична професія – одна з тих, де щодня немає права на байдужість. За кожним рішенням, кожним чергуванням і кожним врятованим життям – величезна відповідальність і праця.Сьогодні ми бачимо, як розвивається медична галузь у нашій громаді, як змінюється лікарня, впроваджуються нові підходи та працюють фахові медики. Але за всіма змінами найважливішими залишаються люди – лікарі, медсестри, санітари, водії, працівники всіх підрозділів, які щодня забезпечують роботу лікарні.Дякую вам за професіоналізм, витримку і за те, що в найскладніші часи ви залишаєтеся поруч із людьми. Бажаю міцного здоров’я, сил, поваги й вдячності від пацієнтів. Нехай у ваших родинах буде мир, а у вашій роботі – якомога більше добрих новин», –За сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі медичним працівникам лікарні вручили грамоти.Під час урочистостей також оголосили переможців конкурсу «Найкращий лікар громади 2026»:1 місце – «Найкращий лікар громади» – Микола Тершовчин;2 місце – «Глядацькі симпатії» – Ігор Літвинов;3 місце – «Відданість професії» – Андрій Пясецький.Щиро дякуємо всім медичним працівникам Золочівської громади за щоденну працю, професіоналізм і стійкість.Окрема вдячність усім, хто долучився до організації конкурсу «Найкращий лікар громади 2026».