Привітали колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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«Медицина – це сфера, де щодня потрібні не лише знання і професійні навички, а й велика людяність. Ви першими зустрічаєтеся з пацієнтами, часто саме до вас люди звертаються у найскладніші моменти. Дякую кожному і кожній за вашу працю, витримку та відданість своїй професії. Бажаю здоров’я, сил і вдячності від людей, яким ви допомагаєте», –«Наш колектив – це люди, які щодня працюють заради здоров’я наших пацієнтів. Кожен працівник важливий у цій спільній справі. Дякую колегам за професійність, відповідальність, підтримку одне одного і за те, що навіть у складних умовах ми продовжуємо розвиватися та працювати для людей», –Сьогодні первинна медична допомога – це не лише прийом пацієнтів, а й профілактика, раннє виявлення захворювань, вакцинація, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та постійна комунікація з мешканцями громади.Дякуємо працівникам КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за вашу щоденну працю, професійність і турботу про людей.