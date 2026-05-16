Новини Золочівщини
Привітали колектив Центру первинної медико-санітарної допомоги
Напередодні Дня медичного працівника заступник міського голови Золочева Ярослав Окрепкий мав приємну нагоду привітати колектив КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» з професійним святом.
Під час зустрічі Ярослав ОКРЕПКИЙ подякував медичним працівникам за щоденну працю, професійність і відповідальність, а також за турботу про здоров’я мешканців громади.
«Медицина – це сфера, де щодня потрібні не лише знання і професійні навички, а й велика людяність. Ви першими зустрічаєтеся з пацієнтами, часто саме до вас люди звертаються у найскладніші моменти. Дякую кожному і кожній за вашу працю, витримку та відданість своїй професії. Бажаю здоров’я, сил і вдячності від людей, яким ви допомагаєте», – зазначив заступник міського голови Ярослав Окрепкий.
Керівниця КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Юлія ХАБЛЮК також привітала колектив із професійним святом та подякувала працівникам за їхню щоденну роботу.
«Наш колектив – це люди, які щодня працюють заради здоров’я наших пацієнтів. Кожен працівник важливий у цій спільній справі. Дякую колегам за професійність, відповідальність, підтримку одне одного і за те, що навіть у складних умовах ми продовжуємо розвиватися та працювати для людей», – сказала Юлія Хаблюк.
Сьогодні первинна медична допомога – це не лише прийом пацієнтів, а й профілактика, раннє виявлення захворювань, вакцинація, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та постійна комунікація з мешканцями громади.
Дякуємо працівникам КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за вашу щоденну працю, професійність і турботу про людей.
Під час зустрічі Ярослав ОКРЕПКИЙ подякував медичним працівникам за щоденну працю, професійність і відповідальність, а також за турботу про здоров’я мешканців громади.
«Медицина – це сфера, де щодня потрібні не лише знання і професійні навички, а й велика людяність. Ви першими зустрічаєтеся з пацієнтами, часто саме до вас люди звертаються у найскладніші моменти. Дякую кожному і кожній за вашу працю, витримку та відданість своїй професії. Бажаю здоров’я, сил і вдячності від людей, яким ви допомагаєте», – зазначив заступник міського голови Ярослав Окрепкий.
Керівниця КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Юлія ХАБЛЮК також привітала колектив із професійним святом та подякувала працівникам за їхню щоденну роботу.
«Наш колектив – це люди, які щодня працюють заради здоров’я наших пацієнтів. Кожен працівник важливий у цій спільній справі. Дякую колегам за професійність, відповідальність, підтримку одне одного і за те, що навіть у складних умовах ми продовжуємо розвиватися та працювати для людей», – сказала Юлія Хаблюк.
Сьогодні первинна медична допомога – це не лише прийом пацієнтів, а й профілактика, раннє виявлення захворювань, вакцинація, супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та постійна комунікація з мешканцями громади.
Дякуємо працівникам КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за вашу щоденну працю, професійність і турботу про людей.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Фото авторки
Фото авторки
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