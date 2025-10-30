Відзначили Міжнародний день медичної сестри

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

У заході взяли участь керівництво закладу, медичні працівники, духовенство, представники влади та громадськості.Розпочала захід головна медична сестра КНП «Золочівська ЦРЛ» Світлана Рижій. До теплих привітань долучилися директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський, заступник голови Золочівської РВА Віктор Олійник, заступник міського голови Ярослав Окрепкий, медичні капелани – отець Дмитро Лучканін та отець Орест Галан, голова районної профспілкової організації Оксана Заставна, а також Юлія Драпята, Галина Новосад та Оксана Сич.З нагоди професійного свята Ярослав Окрепкий привітав медичних сестер і подякував їм за щоденну самовіддану працю.«Медична сестра – це не просто професія, це велике серце, терпіння, людяність і щоденна самовіддача. Ви поруч із людьми тоді, коли їм найважче. Саме ваша турбота, підтримка і добре слово часто лікують не менше, ніж ліки. Щиро дякую за вашу працю, відданість і щирість».Також до присутніх звернувся директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський:«Шановні медичні сестри, щиро дякую вам за вашу щоденну працю, професіоналізм, людяність і витримку. Ви є опорою нашого закладу, тими, хто першим зустрічає пацієнта і залишається поруч у найважчі хвилини. Ваша турбота, увага і добре слово – це те, що має велику силу і часто допомагає не менше за лікування. Дякую кожній з вас за відданість справі, за серце, яке ви щодня віддаєте людям.Окрема подяка всім партнерам і благодійникам, які стали спонсорами подарунків для медичних працівників: Юлії Драпятій, Оксані Сич, Галині Новосад, Ярославу Ластовському, Назару Сичу, Михайлу Костику, Олександру Тютіну та Назару Галушці».Медичний директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Марта Менько зачитала святковий наказ та вручила подяки і грамоти медичним сестрам за сумлінну працю, професіоналізм і відданість своїй справі.Окремою частиною заходу стало проведення конкурсу «Найкраща медсестра громади», за результатами якого визначено переможців у номінаціях:1 місце – «Найкраща медсестра» – Наталія Михайлівна Кулик;2 місце – «Глядацькі симпатії» – Лілія Петрівна Руда;3 місце – «Відданість професії» – Марія Степанівна Бартків;4 місце – «Золоті руки медицини» – Ольга Миколаївна Шаваровська;5 місце – «Натхнення колективу» – Наталія Ярославівна Баландюк;6 місце – Марія Володимирівна Ядушинська;7 місце – Оксана Ігорівна Наконечна;Захід завершився у щирій, теплій атмосфері вдячності та поваги. У кожному слові цього дня звучала одна головна думка – медична сестра це людина, яка щодня поруч, коли найважче, і саме її турбота часто стає першим кроком до одужання. Щира подяка всім медичним сестрам за працю, витримку і велике серце.