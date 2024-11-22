Новини Золочівщини
У Золочеві відзначили День медичного працівника
У непростий для країни час, коли на плечі медиків лягає не лише звична щоденна праця, а й додаткове навантаження, пов’язане з війною, у Золочеві відзначили професійне свято тих, хто рятує життя, підтримує, лікує та несе надію. День медичного працівника став нагодою подякувати кожному, хто обрав цю відповідальну професію.
Святковий захід відбувся в урочистій атмосфері й об’єднав представників медичної спільноти Золочівської громади, органів влади та духовенства.
Захід розпочався хвилиною мовчання — на знак вшанування пам’яті загиблих Захисників України. Саме завдяки їхній жертовності ми сьогодні маємо можливість жити, працювати та будувати майбутнє нашої держави.
Із щирими словами вдячності до медиків звернулися:
▪️ Василь Маркевич, голова Золочівської РДА
▪️ Ярослав Окрепкий, заступник міського голови м. Золочева
▪️ о. Дмитро, капелан у сфері охорони здоров’я
▪️ Оксана Заставна, голова профспілкової організації
▪️ Марта Менько, в.о. директора КНП «Золочівська центральна районна лікарня»
Кожен із виступів був наповнений щирістю, повагою та підтримкою. Звучали слова про високу місію медика, про випробування останніх років — пандемію, війну, постійне оновлення викликів і водночас — незмінну силу медичного фаху.
У своєму зверненні Ярослав Окрепкий зазначив:
«Сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність усім медичним працівникам за вашу професійність, витримку та щоденну відданість своїй справі. Ви є важливою опорою громади, і ваша праця заслуговує найвищої поваги. Бажаємо вам здоров’я, стабільності та належної підтримки з боку держави й суспільства.» У рамках заходу було вручено подяки та грамоти медичним працівникам Золочівщини — за відданість, професіоналізм і людяність.
Дякуємо кожному медику за вашу працю, силу духу і щоденний подвиг!
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
