У Золочеві відзначили День медичного працівника

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Святковий захід відбувся в урочистій атмосфері й об’єднав представників медичної спільноти Золочівської громади, органів влади та духовенства.Захід розпочався хвилиною мовчання — на знак вшанування пам’яті загиблих Захисників України. Саме завдяки їхній жертовності ми сьогодні маємо можливість жити, працювати та будувати майбутнє нашої держави.Із щирими словами вдячності до медиків звернулися:▪️ Василь Маркевич, голова Золочівської РДА▪️ Ярослав Окрепкий, заступник міського голови м. Золочева▪️ о. Дмитро, капелан у сфері охорони здоров’я▪️ Оксана Заставна, голова профспілкової організації▪️ Марта Менько, в.о. директора КНП «Золочівська центральна районна лікарня»Кожен із виступів був наповнений щирістю, повагою та підтримкою. Звучали слова про високу місію медика, про випробування останніх років — пандемію, війну, постійне оновлення викликів і водночас — незмінну силу медичного фаху.У своєму зверненні Ярослав Окрепкий зазначив:«Сьогодні ми висловлюємо щиру вдячність усім медичним працівникам за вашу професійність, витримку та щоденну відданість своїй справі. Ви є важливою опорою громади, і ваша праця заслуговує найвищої поваги. Бажаємо вам здоров’я, стабільності та належної підтримки з боку держави й суспільства.» У рамках заходу було вручено подяки та грамоти медичним працівникам Золочівщини — за відданість, професіоналізм і людяність.Дякуємо кожному медику за вашу працю, силу духу і щоденний подвиг!