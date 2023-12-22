Відкриття оновленого приміщення лікувально-діагностичного відділення Золочівської ЦРЛ

Леся ГОРГОТА

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22 листопада у Золочеві урочисто відкрили та освятили оновлене приміщення лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська центральна районна лікарня». Подія стала справжнім святом для громади та важливим кроком у покращенні медичного обслуговування мешканців району.На урочистостях були присутні міський голова Ігор Гриньків, його заступник Ярослав Окрепкий, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, керівництво благодійного фонду «МХП – громаді», представники «Захід Агро МХП», працівники Золочівської міської ради, лікарі та колеги, які працюватимуть у відділенні.Директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський вітаючи завідувача лікувально-діагностичного відділення Миколу Холявку та весь колектив, зазначив:«Цей великий проєкт розпочинався із мрії. Завдяки зусиллям багатьох людей, підтримці керівництва громади, депутатського корпусу та меценатів, Микола Холявка зумів втілити цю мрію у життя. Ми пишаємося, що сьогодні можемо відкрити сучасне лікувально-діагностичне відділення, яке надаватиме якісні послуги нашим мешканцям».Сам завідувач відділення Микола Холявка висловив щиру подяку меценатам, без яких реалізація цього важливого проєкту була б неможливою:«Цей день – результат об’єднання багатьох добрих і щирих сердець. Я хочу подякувати усім меценатам, які долучилися до створення цього сучасного відділення. Без вашої допомоги це залишилося б лише задумом. Завдяки вам ми сьогодні відкриваємо нову сторінку у сфері охорони здоров'я нашого краю».Особливу подяку висловили тим, без кого реалізація проєкту була б неможливою:Благодійний фонд «МХП-громаді», Олександр Тютін (Золочів ТХ), Зеновій Масник, Євген Труш (керівник мережі аптек «Подорожник»), Галина Мудра та її брат Ярослав Лісевич, Михайло Костик, Йосип Барабаш, Петро Кухарський, Адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ», Золочівська міська рада.Директор Тарас ЯЦУНСЬКИЙ підкреслив:«Ми щиро дякуємо меценатам за підтримку, яку вони надали лікарні та громаді. Ця допомога – неоціненний внесок у наше спільне майбутнє».Оновлене відділення вражає сучасним підходом до організації роботи. Завдяки підтримці благодійного фонду «МХП – громаді» було придбано сучасне діагностичне обладнання, яке презентували під час заходу. Оновлене відділення приємно вражає своїми комфортними та сучасними кабінетами. Усі приміщення облаштовані таким чином, щоб забезпечити зручність як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Сучасне обладнання дозволить лікарям швидко та якісно проводити діагностику. Завдяки цьому умови обслуговування пацієнтів вийшли на якісно новий рівень, а робота медиків стане ще ефективнішою.Враженнями від медичного закладу та Золочева загалом поділився директор благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр ПАХОЛЮК:«Коли я приїхав у Золочів, одразу відчув, що ця громада має особливу енергію. Тут люди невтомно працюють, прагнуть змін на краще і самі творять ці зміни. Разом вони йдуть до нашої перемоги, крок за кроком реалізують свої мрії. Крок за кроком розвивають медичну галузь, роблять усе, щоб лікувально-діагностичне відділення було оснащене найсучаснішим обладнанням, щоб кожен пацієнт почувався комфортно. Щиро дякую вам за цю працю, яка щодня наближає нас до перемоги. Сьогодні кожен українець – це диво. Ми не лише про стіни, дороги чи техніку – ми, передусім, про людей, які живуть і працюють тут і зараз. Дякую кожному, хто захищає наше небо, хто стоїть на передовій і боронить нас від навали. І дякую всім, хто разом із нами створює такі неймовірні ініціативи, як це відділення, навіть у такі складні часи. Ви творите справжні чудеса».Отець Андрій, який благословив оновлене приміщення, наголосив на важливості духовної підтримки у праці медиків:«Нехай цей заклад буде місцем зцілення, де кожен пацієнт відчуватиме турботу, доброту та професіоналізм. Благословляю усіх працівників на добру та плідну працю».Після освячення гості оглянули оновлені приміщення та техніку, поспілкувалися з медиками та висловили свої побажання розвитку закладу.Оновлене лікувально-діагностичне відділення стало символом єдності зусиль громади, влади та меценатів задля спільної мети – здоров'я і добробуту мешканців Золочівщини.Просувайте цей допис, щоб охопити ще до 10951 людей, витративши 84 USD.