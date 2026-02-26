КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» інформує

Доступ прив’язується до конкретного спеціаліста – спільний логін для лікаря і медсестри більше неприпустимий.Щоб отримати направлення до вузького спеціаліста чи на планові обстеження потрібно з’явитися на прийом до педіатра завчасно.Медична сестра більше не зможе формувати направлення у телефонному режимі для пацієнта в той час, коли лікар веде реальний прийом іншого пацієнта в кабінеті.Тобто, коли ви «вже знаходитесь під кабінетом» у профільного спеціаліста, але у вас немає направлення, то «вже і зараз» отримати направлення телефоном більше не вийде.Тому завчасно плануйте медичні огляди, планові обстеження, планові направлення.Діти, які йдуть у перший клас, вже можуть проходити медичні огляди.Діти, які вже відвідують школу чи дитячий садок, проходять плановий медогляд 1 раз на рік, довідка дійсна протягом року.Тобто, якщо ваша дитина пройшла медичний огляд 30/04/2026 року, то довідка буде дійсна до 30/04/2027 року.