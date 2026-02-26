Новини Золочівщини
КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» інформує
З 20 травня 2026 року усі медичні інформаційні системи працюватимуть за принципом «один акаунт – одна людина».
Доступ прив’язується до конкретного спеціаліста – спільний логін для лікаря і медсестри більше неприпустимий.
Що це означає для пацієнта?
Щоб отримати направлення до вузького спеціаліста чи на планові обстеження потрібно з’явитися на прийом до педіатра завчасно.
Медична сестра більше не зможе формувати направлення у телефонному режимі для пацієнта в той час, коли лікар веде реальний прийом іншого пацієнта в кабінеті.
Тобто, коли ви «вже знаходитесь під кабінетом» у профільного спеціаліста, але у вас немає направлення, то «вже і зараз» отримати направлення телефоном більше не вийде.
Тому завчасно плануйте медичні огляди, планові обстеження, планові направлення.
Нагадування щодо медичних оглядів:
Діти, які йдуть у перший клас, вже можуть проходити медичні огляди.
Діти, які вже відвідують школу чи дитячий садок, проходять плановий медогляд 1 раз на рік, довідка дійсна протягом року.
Тобто, якщо ваша дитина пройшла медичний огляд 30/04/2026 року, то довідка буде дійсна до 30/04/2027 року.
