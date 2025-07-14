Новини Золочівщини
Медики зібрали кошти на дрони
Колектив КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» передав 32 тисячі гривень на підтримку українського війська. Зібрані кошти будуть використані для закупівлі дронів – техніки, яка сьогодні є вкрай потрібною на фронті.
Підтримка військових – це не разова акція, а постійна турбота громади. І приклад колективу медичного закладу вкотре доводить: тил – це сила, що наближає перемогу.
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