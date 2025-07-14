Новини Золочівщини
08:57, 22 липня 2025
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Медики зібрали кошти на дрони

Медики зібрали кошти на дрони
Gazeta
Фото: НУС
Колектив КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» передав 32 тисячі гривень на підтримку українського війська. Зібрані кошти будуть використані для закупівлі дронів – техніки, яка сьогодні є вкрай потрібною на фронті.
 

Медики зібрали кошти на дрони

 

 
– Усі ми розуміємо, що перемога залежить не лише від військових, а й від кожного з нас, — зазначила керівниця Центру Юлія Хаблюк. – Медики нашого закладу – щодня на передовій здоров’я, а сьогодні – і в тилу фронту допомоги. Ці кошти – наш щирий внесок у спільну справу – перемогу України.
Підтримка військових – це не разова акція, а постійна турбота громади. І приклад колективу медичного закладу вкотре доводить: тил – це сила, що наближає перемогу.
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