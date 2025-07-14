Медики зібрали кошти на дрони

Колектив КНП «Золочівський центр первинної медико-санітарної допомоги» передав 32 тисячі гривень на підтримку українського війська. Зібрані кошти будуть використані для закупівлі дронів – техніки, яка сьогодні є вкрай потрібною на фронті.

– Усі ми розуміємо, що перемога залежить не лише від військових, а й від кожного з нас, — зазначила керівниця Центру Юлія Хаблюк. – Медики нашого закладу – щодня на передовій здоров’я, а сьогодні – і в тилу фронту допомоги. Ці кошти – наш щирий внесок у спільну справу – перемогу України.Підтримка військових – це не разова акція, а постійна турбота громади. І приклад колективу медичного закладу вкотре доводить: тил – це сила, що наближає перемогу.