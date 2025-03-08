Оновлене терапевтичне відділення



Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

У межах проєкту:проведено капітальний ремонт приміщень;облаштовано сучасні санвузли;встановлено підйомник для осіб з інвалідністю;оновлено палати;придбано нове медичне обладнання та меблі.Тепер пацієнти зможуть отримувати терапевтичну допомогу у безпечних і гідних умовах. Це важливий крок до покращення якості медичних послуг та турботи про здоров’я мешканців району.Під час відкриття прозвучали слова вдячності та підтримки від представників духовенства, влади та медичного колективу.«Слава Ісусу Христу! Я щиро вітаю вас усіх з відкриттям. Тут будуть прибігати зболілі душі й тіла, які проситимуть зцілення у Пресвятої Богородиці та святого Пантелеймона, ікона якого тут є. Ми під покров святого Пантелеймона віддаємо це відділення, адже, читаючи його біографію, бачимо – він був лікарем і лікував терапевтичні хвороби. Усім працівникам бажаю Божого благословення і покровительства святого Пантелеймона, щоб працювалося в здоров’ї, щасті, на многії і благії літа».«Для мене особисто – велика честь бачити результат вашої праці. Це не чудо, а результат наполегливості. Ваш, колектив, рухаєтесь у правильному напрямку. Вітаю вас з відкриттям оновленого відділення. Впевнений, що попереду ще багато вдалих проєктів, які точно будуть реалізовані».«Ми завжди підтримуємо лікарню, бо мета одна – щоб людина прийшла сюди і отримала все, що потребує. Дякую всім, хто розуміє, що Золочівська лікарня – найкраща, тут працюють найкращі медики, і пацієнтам буде найкраще лікуватись. Нам допомагає Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, бо бачить, що в Золочівській лікарні робиться багато. Нам допомагає голова Львівської ОДА Максим Козицький, бо його заступники бувають тут і бачать зміни».«Ми стараємося створити такі умови, щоб люди хотіли сюди йти. У нашому терапевтичному відділенні лікуються військові – ми один із небагатьох закладів, яким це дозволено. Ми робимо все, щоб людям було добре. Дякую всім, хто долучається до наших ініціатив, виділяє кошти, допомагає, розуміє. Дякую працівникам, які знають, що було нелегко, але мають віру. Ми – справжня команда, яка зможе долати всі перешкоди разом. Окрема подяка нашим військовим – завдяки їм ми маємо змогу працювати в мирному і захищеному середовищі».«Хочу подякувати всім за розуміння і за те, що приклали сили до ремонту. Цього року тут лікується близько 1800 пацієнтів. Маємо згуртований колектив, досвідчених спеціалістів – терапевтів, нефролога, кардіолога, пульмонолога. Маємо середніх і молодших медичних сестер зі стажем понад 15 років. Вони чуйні, доброзичливі, і немає скарг пацієнтів. Ми стараємось, щоб кожен отримав якісну допомогу, особливо в теперішній час. Дякуємо ЗСУ – серед нас є військові, які приклали неабияку силу, щоб ми могли працювати в безпечному місці».Щира подяка всім, хто долучився до реалізації цього проєкту – керівництву Золочівської міської ради, керівництву та колективу лікарні, будівельникам і всім, хто вкладав свою працю та серце у цю справу.