Новини Золочівщини
09:56, 14 серпня 2025
103
0

Золочівська громада відзначила 8-му річницю створення: форпост незламності на півночі Харківщини

Золочівська громада відзначила 8-му річницю створення: форпост незламності на півночі Харківщини
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві на Харківщині відбулися урочистості з нагоди 8-ї річниці створення Золочівської територіальної громади. Захід став не лише святом, а й символом стійкості, мужності та єдності жителів прикордонного регіону.
Серед учасників події — голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сєнєгубов, який привітав мешканців із річницею та висловив слова підтримки.
«Це не просто свято – це нагадування про стійкість і мужність наших людей», – наголосив Олег Сєнєгубов.
Золочів залишається північним форпостом Харківщини. Попри постійну загрозу з боку ворога, громада продовжує жити, працювати та будувати своє майбутнє.
«Завдяки героїзму та самопожертві Збройних сил України тримається область і, зокрема, прикордонна Золочівська громада – працює та будує своє майбутнє навіть у складних умовах війни», – зазначив він під час заходу.
До складу Золочівської громади входять 73 населені пункти, де мешкає понад 18,8 тисячі людей. З початку повномасштабного вторгнення РФ ворог завдав території серйозних руйнувань: понад 165 об'єктів знищено, ще близько 220 – пошкоджено.
«Щиро дякую кожному, хто в умовах війни щодня тримає на собі громаду, забезпечує її життєдіяльність, піклується про людей, їхню безпеку та добробут», – додав очільник області.
Окремі слова вдячності прозвучали на адресу голови Золочівської селищної ради Віктора Коваленка:
«Окрема подяка – голові Золочівської селищної ради Віктору Коваленку, який зумів зберегти професійну команду та продовжує ефективно працювати в умовах повномасштабної війни».
Під час заходу були вручені обласні нагороди представникам громади за їхній внесок у розбудову місцевого самоврядування, професіоналізм та відданість справі. Також відзначили Ігоря Гриньківа – голову Золочівської громади на Львівщині, яка давно підтримує однойменну громаду на Харківщині.
Ігор Гриньків, голова Золочівської громади Львівської області, у коментарі нашому часопису зазначив:
«Щиро дякую керівництву Харківської обласної військової адміністрації та Золочівської селищної ради Харківської області за високу відзнаку і теплі слова подяки на мою адресу.
Для мене велика честь — бути корисним, підтримувати громаду, яка тримає свій форпост на півночі Харківщини, за кілька кілометрів від кордону з ворогом.
Золочів підтримує Золочів — це не просто символіка, це справжня українська єдність і взаємна відповідальність».
Він також подякував керівництву Золочівської громади Харківської області:
«Хочу висловити глибоку шану голові Золочівської селищної ради Віктору Коваленку та його команді — за стійкість, витримку, щоденну працю в умовах постійної загрози, за турботу про людей
Разом — ми сила. Вірю, що після нашої Перемоги ми ще не раз зустрінемося в мирному Золочеві на Харківщині — вільному, відбудованому, наповненому життям».

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві відзначили День медичного працівника
У Золочеві відзначили День медичного працівника
25.07.25, Новини Золочівщини
Cпівпраця, що стала частиною державного проєкту
Cпівпраця, що стала частиною державного проєкту
17.04.25, Новини Золочівщини
Наш Золочів та прифронтове селище Золочів на Харківщині підписали партнерсь ...
Наш Золочів та прифронтове селище Золочів на Харківщині підписали партнерсь ...
31.10.24, Новини Золочівщини
За допомогу Збройним силам
За допомогу Збройним силам
23.11.18, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.