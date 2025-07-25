Золочівська громада відзначила 8-му річницю створення: форпост незламності на півночі Харківщини

Серед учасників події — голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сєнєгубов, який привітав мешканців із річницею та висловив слова підтримки.«Це не просто свято – це нагадування про стійкість і мужність наших людей», – наголосивЗолочів залишається північним форпостом Харківщини. Попри постійну загрозу з боку ворога, громада продовжує жити, працювати та будувати своє майбутнє.«Завдяки героїзму та самопожертві Збройних сил України тримається область і, зокрема, прикордонна Золочівська громада – працює та будує своє майбутнє навіть у складних умовах війни», – зазначив він під час заходу.До складу Золочівської громади входять 73 населені пункти, де мешкає понад 18,8 тисячі людей. З початку повномасштабного вторгнення РФ ворог завдав території серйозних руйнувань: понад 165 об'єктів знищено, ще близько 220 – пошкоджено.«Щиро дякую кожному, хто в умовах війни щодня тримає на собі громаду, забезпечує її життєдіяльність, піклується про людей, їхню безпеку та добробут», – додав очільник області.Окремі слова вдячності прозвучали на адресу голови Золочівської селищної ради Віктора Коваленка:«Окрема подяка – голові Золочівської селищної ради Віктору Коваленку, який зумів зберегти професійну команду та продовжує ефективно працювати в умовах повномасштабної війни».Під час заходу були вручені обласні нагороди представникам громади за їхній внесок у розбудову місцевого самоврядування, професіоналізм та відданість справі. Також відзначили Ігоря Гриньківа – голову Золочівської громади на Львівщині, яка давно підтримує однойменну громаду на Харківщині., у коментарі нашому часопису зазначив:«Щиро дякую керівництву Харківської обласної військової адміністрації та Золочівської селищної ради Харківської області за високу відзнаку і теплі слова подяки на мою адресу.Для мене велика честь — бути корисним, підтримувати громаду, яка тримає свій форпост на півночі Харківщини, за кілька кілометрів від кордону з ворогом.Золочів підтримує Золочів — це не просто символіка, це справжня українська єдність і взаємна відповідальність».Він також подякував керівництву Золочівської громади Харківської області:«Хочу висловити глибоку шану голові Золочівської селищної ради Віктору Коваленку та його команді — за стійкість, витримку, щоденну працю в умовах постійної загрози, за турботу про людейРазом — ми сила. Вірю, що після нашої Перемоги ми ще не раз зустрінемося в мирному Золочеві на Харківщині — вільному, відбудованому, наповненому життям».