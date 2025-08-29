Освітянська родина відзначила своє професійне свято

Марія СМЕРЕКА

Захід став символом глибокої поваги та вдячності до всіх освітян: вчителів, вихователів, методистів, бібліотекарів, адміністративного та технічного персоналу – усіх, чия щоденна праця є невід'ємною частиною освітнього процесу.З вітальним словом до присутніх звернулися представники місцевої влади та освітньої спільноти.«Роль учителя – безцінна. Це людина, яка не лише навчає, а й формує характер, надихає і підтримує у найскладніші моменти. Ви – ті, хто бачить у кожній дитині особистість і допомагає розкрити її потенціал, навіть тоді, коли це здається неможливим. Ваша щоденна праця – це фундамент нашого спільного майбутнього. Висловлюю щиру подяку за вашу відданість, терпіння і доброту – адже саме ви допомагаєте країні рухатися вперед,» –«У час війни ваша праця набула ще більшої цінності, –. – Ви – приклад стійкості, сили духу та справжнього патріотизму. Дякую кожному з вас за те, що залишаєтесь на своєму посту, виховуючи молоде покоління – тих, хто вже завтра творитиме нову Україну».«Я хочу привітати ще раз вас, дорогі друзі, з цим нашим професійним святом, –– Побажати вам усім натхненної праці, міцного здоров’я. Нехай у ваших родинах усе буде найкраще, нехай збуваються всі ваші мрії – і найперше наша спільна мрія про Перемогу – і якнайшвидше!»Концертна програма була наповнена теплом, щирими емоціями та вдячністю. Учні та вчителі Золочівського ЗЗСО № 2 підготували для своїх наставників яскраві музичні, танцювальні та поетичні номери. Кожен виступ став щирим виявом любові та подяки за знання, підтримку та віру в дитячі таланти.В організації святкового дійства активну участь взяли: заступниця директора Оксана Григорівна Патрик, педагог-організатор Олександра Андріївна Гордієнко, вчитель музики Роман Богданович Гуляк, вчитель образотворчого мистецтва Наталя Романівна Городецька, вчитель хореографії Віталій Ігорович Колтунов, а також педагоги Оксана Михайлівна Політило, Марія Дмитрівна Кутянська та Ольга Василівна Тихонька.Освітяни Золочівщини щоденно доводять: наша нація – непереможна, бо має міцний фундамент – знання, передані з любов’ю. Дякуємо за вашу працю, натхнення та силу! Разом – до Перемоги.