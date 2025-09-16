На пошанування відомого українського громадсько-політичного діяча, публіциста отця Данила Танячкевича

«Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою»

Т. Шевченко



Олег СИДОРОВИЧ,

секретар міської ради

Фото Андрія ДОБРОНОСОВА

• Посол від Золочівщини та Перемишлянщини 1897-1900-х років до Австро-Угорського парламенту.• Друкувався в часописах «Вечерниці», «Мета», «Нива», «Правда».• Особива сфера державницької діяльності Д. Танячкевича – організація таємних товариств учнівської та студентської української молоді, «Громади», що діяла на теренах Західної України і стала школою виховання нашої національної еліти.• Данило Танячкевич одним із перших долучився до популяризації в Галичині творів письменників з Великої України, а саме: І. Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненка, П. Куліша, Марка Вовчка, а також Т. Шевченка, якого мав за приклад служіння Вітчизні.• Підтримував тісні творчі та особисті стосунки з такими відомими постатями як І. Франко, П. Куліш, А. Вахнянин, М. Драгоманов, Ю. Федькович, І. Пулюй.• Був у гроні тих, хто найбільше долучився до урочистого перенесення останків Маркіяна Шашкевича із Новосілок Лісних до княжої столиці Львова. Ця подія, що закінчилася багатотисячним походом вулицями міста, стала, по-суті, першою потужною українською маніфестацією Краю.• Ініціював, до 100-річчя з дня народження М. Шашкевича, встановлення на Білій Горі с. Підлисся Пам'ятного Хреста Будителю Галичини.Про Данила Танячкевича залишилося багато спогадів його сучасників. Та сьогодні згадаємо один із них, Костя Левицького: «Це була у своєму часі людина надзвичайно діяльна, з постійною і ясною українською ідеологією, що її поширював без ніяких відхилів чи компромісів».ПАМ'ЯТАЄМО! ЦІНУЄМО! ШАНУЄМО!У заходах взяли участь:від Української Греко-Католицької Церкви – отці Тарас Мазурик, Ярослав Малий, Дмитро Лучканін;від Золочівської міської ради – секретар міської ради Олег Сидорович, заступник міського голови Ярослав Окрепкий, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами, МТД та міжнародного співробітництва Галина Жуковська, керівник відділу освіти, молоді та спорту Андрій Заброцький, народна хорова капела «Вознесіння» (керівник Любов Мурин), директор КУ «Публічна бібліотека» Наталія Потежна, директор КЗ «Молодіжний центр «Підйом»» Христина Марко, керівник драматичного гуртка Центру позашкільної освіти Уляна Буртняк;депутати Золочівської міської ради – Мар’яна Заброцька, Василь Саламак, Тарас Криницький;краєзнавці – Андрій Доброносов, Юрій Баб’як;завідувач музею-заповідника М. Шашкевича – Петро Крокіс; громадські активісти – Ольга Чепак, Богдан Горбовий, Ярослав Климовський, Галина Савчин, Марія Ващишин, Людмила Скишляк, Ірина Криницька, Марія Чепак, Руслан Чепак.Щира подяка всім учасникам цього патріотичного заходу, особливо отцю Ярославу Малому та нашій хоровій капелі «Вознесіння» під керівництвом Любові Мурин.ВІДРОДИМО УСІ ДЖЕРЕЛА!