











Анна БУКОВСЬКА

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У часи розквіту своєї кар’єри доктор Кирило Трильовський щедро вкладав свої кошти в друковані видання, громадські потреби, не надаючи ваги власним статкам.150 років тому, коли народився Кирило Трильовський, галичани щойно вчилися називати себе українцями. Назагал вони були ще русинами...Але завдяки тодішнім громадським діячам на галицьких теренах швидко відбувався невпинний процес національного самоусвідомлення. До перетворення Галичини на справжній український П'ємонт немало долучився і наш земляк Кирило Трильовський – засновник пожежно-руханкового товариства з промовистою назвою «Сiч».– Такі заходи, як цей круглий стіл у Золочеві «Кирило Трильовський та родина Івана Франка», проводити треба. Адже ще і сьогодні, з тоталітарних часів, тягнеться багато шкідливих стереотипів щодо відомих українських громадсько-політичних діячів. У першу чергу це стосується тих, котрі мали відвагу стояти на позиціях державницьких, а Україну бачили лише як самостійну державу. І наш великий золочів'янин, Кирило Трильовський, належить саме до них, – зазначив по завершенні ініціатор заходу Олег Сидорович.Серед запрошених гостей –депутатка Львівської обласної ради, що представляє комісію з питань культури, інформаційної політики та промоції Тетяна Письменна.Модератор заходу – ініціатор проголошення 2024 року роком Кирила Трильовського у Золочеві, секретар Золочівської міської ради Олег Сидорович, ведуча – Наталія Потежна.Це перша подія в рамках відзначення року Кирила Трильовського на території Золочівської громади. Також це перший просвітницький захід в рамках відзначення року Кирила Трильовського на Львівщині.