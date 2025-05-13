ЗОЛОЧІВ’ЯНИ – ДЕРЖАВНИКИ УКРАЇНИ: ОТЕЦЬ ВОЛОДИМИР КАЛЬБА

ЗАСЛУЖЕНОМУ

Олег СИДОРОВИЧ,

голова громадської організації «Український Чин»



Серед, вже раніше згаданих, як от Маркіян Шашкевич, Данило Танячкевич, Кирило Трильовський, Теодор Ваньо належне місце займає і постать отця Володимира Кальби.Саме в день 160-ї річниці з дня його народження, громадські активісти Золочівщини відвідали його могилу в селі Соколівка. Уродженець Тернопільщини, він тісно пов’язаний із нашим краєм, зокрема з містом Золочевом. Адже був душпастиром в селі Сасів, а в нашому місті очолював товариство імені Маркіяна Шашкевича. Ціллю товариства було ширення культу М. Шашкевича і дбання про культурне піднесення українського народу. Збереглася будівля даного товариства в центрі Золочева, де і сьогодні витає дух отця В. Кальби, цього подвижника української національної ідеї. Він брав активну участь у створені та розбудові «Просвіти», «Рідної школи», «Сільського господаря», був основоположником і фундатором приватних українських гімназій в містах Рогатин, Яворів та Буськ. Та найбільшою заслугою Володимира Кальби перед Вітчизною є встановлення монументального Хреста-Пам’ятника Маркіяну Шашкевичу, що споруджений в 1911 році на Білій горі поблизу села Підлисся. Саме отець Кальба був головним ініціатором та рушієм цього величного монументу та зреалізував ідею свого великого попередника Данила Танячкевича.Поїздка Золочів’ян в село Соколівка планувалася давно. Так як поїздка в село Закомар’я до Д. Танячкевича, так як поїздка в село Богутин до К. Трильовського так і поїздка до В. Кальби у вище зазначене село – все це в контексті нашої зацікавленості в першу чергу, постаттю незабутнього Маркіяна Шашкевича.Бо не немічний, як часто чуємо про нього, а молодий, енергійний, відважний та високоосвічений український інтелектуал Маркіян Шашкевич зміг та захотів очолити національне відродження рідного народу. Саме така сильна та харизматична постать могла виховати собі подібних, тих, хто пішов його шляхом, продовжив його справу і дарував нам щастя жити в незалежній Україні. І один із них, блаженної пам’яті отець Володимир Кальба.Та, мабуть, найкраще про нього сказано мешканцями нашого краю під час здвигнення пам’ятного хреста на його могилі:Висловлюю щиру подяку за участь у заходах з вшанування отця Володимира Кальби в день його уродин, а саме: священникам о. Василю Харку, о. Ярославу Малому, педагогу та краєзнавцю Михайлу Ксьондзику, громадським активістам Людмилі Ціхоцькій, Людмилі Скишляк, Ользі Чепак, Ганні Сидорович, Марії Чепак, Василю Саламаку, краєзнавцям Андрію Доброносову, Юрію Баб’яку.