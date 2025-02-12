Громадські слухання щодо присвоєння імені Василя Вишиваного ліцею

Христина КАВКОВСЬКА

Участь у заході взяли заступник міського голови Ярослав Окрепкий, секретар міської ради Олег Сидорович, начальник відділу з питань освіти Андрій Заброцький, голова постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту населення, національного відродження, молодіжної політики, туризму і партнерства громад Леся Горгота, депутатка міської ради Мар’яна Заброцька, начальниця відділу загальної та організаційної роботи Золочівської міської ради Ірина Чикайло, педагогічний та учнівський колектив ліцею.«Присвоєння імені Василя Вишиваного має глибокий символічний зміст. Це постать, яка поєднала європейську культуру і боротьбу за Україну. Саме в такому дусі ми хочемо виховувати молодь. Наш ліцей вже реалізує напрям військово-патріотичного виховання, і це стане ще одним кроком у формуванні свідомих громадян та захисників держави», – зазначив він.«Василь Вишиваний – це символ відданості Україні та приклад служіння народові. Важливо, щоб ім’я такої особистості носив навчальний заклад нашої громади. Це пошанування історії і водночас орієнтир для молодого покоління».«Золочівський ліцей – це потужний навчальний заклад, де не лише високий рівень освіти, а й виховання майбутніх захисників України. Саме тут на базі ліцею проходять заняття з предмету «Захист України» для учнів усієї громади. Ім’я Василя Вишиваного додасть ще більшої ваги нашій освітній роботі».«Молодь повинна знати імена тих, хто своєю боротьбою і прикладом показував, що таке справжня любов до України. Василь Вишиваний – саме така постать. Переконаний, що це ім’я стане дороговказом для учнів ліцею у навчанні, у формуванні їхньої громадянської позиції та відповідальності за майбутнє нашої держави».«Ми вже попередньо обговорювали питання в колективі, і жодних заперечень не виникло. Всі розуміють важливість такої ініціативи і підтримують присвоєння імені Василя Вишиваного нашому ліцею».Відтак громадські слухання завершилися голосуванням, під час якого всі учасники одноголосно підтримали пропозицію про присвоєння Золочівському ліцею імені Василя Вишиваного.