Медичний огляд школярів: які довідки потрібні на 1 вересня

1 вересня стартує новий навчальний рік, а значить перед батьками знову виникнуть питання, що потребують вирішення. Одне з найважливіших – обов’язковий медичний огляд. Він проводиться щорічно для виявлення у дітей захворювань, подальшого їх спостереження, планового лікування чи реабілітації та запобігання масовим колективним інфекціям.Огляди проводитимуться у присутності батьків лікарями первинної ланки, з якими раніше підписали декларцію. Обов’язковими є дослідження:аналіз крові (гемоглобін та рівень цукру);антропометрія;термометрія;перевірка гостроти зору та слуху;постава;проба Руф’є;скринінгові обстеження.У разі необхідності лікар видає направлення на додаткові обстеження, або консультації до спеціалістів відповідного профілю. Зазвичай це:хірург;ортопед-травматолог;стоматолог;офтальмолог.Для дітей віком від 14 років і за показаннями додаються ще такі спеціалісти:ендокринолог;гінеколог (дівчатка за показаннями);психолог.Після обстеження видаються відповідні документи для навчальних закладів. Які довідки потрібні для відвідування школи1. Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. Вона видається педіатром чи сімейним лікарем після огляду дитини.У довідці має бути зазначено:прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;місце проживання дитини, телефон батьків;найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);групу для занять фізичною культурою;рекомендації.2. Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень”, у якій міститься інформація про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.Дані з цієї довідки дозволять медичним працівникам навчальних закладів ознайомитись з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини. Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно. Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення – планові чи пропущені."Медична карта дитини” (форма № 026/о), яку раніше вимагали заклади освіти, більше не потрібна – дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу. Цю форму МОЗ України скасувало у березні 2018 року.Дітей, батьки яких не підписали декларацію, оглядатимуть лікарі первинної ланки за місцем проживання дитини. Термін дійсності довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма 086-1/о) становить 1 рік.Якщо у Вас залишилися запитання, дізнайтеся більше у Вашого сімейного лікаря.