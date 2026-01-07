У КНП «Золочівський ЦПМСД» стартує програма «Скринінг 40+»

1. Запрошення в «Дії»: Ви отримаєте push-сповіщення у застосунку на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам 40+).2. 2000 грн на обстеження: Після підтвердження участі, держава нарахує 2000 грн на спеціальну «Дія.Картку». Ці кошти призначені виключно для оплати скринінгу.3. Немає «Дії»? Не проблема! Ви можете оформити заявку через найближчий ЦНАП.Що входить у пакет «Скринінг 40+»?* Анкетування: оцінка ризиків діабету та серцево-судинних станів.* Фізикальний огляд: вимірювання тиску, ваги, зросту, розрахунок ІМТ.* Лабораторні аналізи: перевірка рівня цукру (глікований гемоглобін), холестерину (ліпідний профіль) та роботи нирок.* Консультація лікаря: за результатами аналізів ваш сімейний лікар надасть рекомендації або випише е-направлення до вузьких спеціалістів.Чому це важливо?Хвороби серця та діабет часто підкрадаються непомітно. Своєчасний скринінг — це можливість зупинити проблему до того, як вона змінить ваше життя.Чекаємо на вас за адресою: м. Золочів, вул. Кука В., 80700Запис до сімейного лікаря через реєстратуру: 097 776 00 65або за посиланням:Подбайте про себе вже сьогодні разом із фахівцями Золочівського ЦПМСД!