У КНП «Золочівський ЦПМСД» стартує програма «Скринінг 40+»
Фото: НУС
Це перша в Україні масштабна ініціатива для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та контролю ментального здоров’я.
Як це працює?
1. Запрошення в «Дії»: Ви отримаєте push-сповіщення у застосунку на 30-й день після вашого дня народження (якщо вам 40+).
2. 2000 грн на обстеження: Після підтвердження участі, держава нарахує 2000 грн на спеціальну «Дія.Картку». Ці кошти призначені виключно для оплати скринінгу.
3. Немає «Дії»? Не проблема! Ви можете оформити заявку через найближчий ЦНАП.
Що входить у пакет «Скринінг 40+»?
* Анкетування: оцінка ризиків діабету та серцево-судинних станів.
* Фізикальний огляд: вимірювання тиску, ваги, зросту, розрахунок ІМТ.
* Лабораторні аналізи: перевірка рівня цукру (глікований гемоглобін), холестерину (ліпідний профіль) та роботи нирок.
* Консультація лікаря: за результатами аналізів ваш сімейний лікар надасть рекомендації або випише е-направлення до вузьких спеціалістів.
Чому це важливо?
Хвороби серця та діабет часто підкрадаються непомітно. Своєчасний скринінг — це можливість зупинити проблему до того, як вона змінить ваше життя.
Чекаємо на вас за адресою: м. Золочів, вул. Кука В., 80700
Запис до сімейного лікаря через реєстратуру: 097 776 00 65
або за посиланням:
https://portal-doctor3.eleks.com/web/ZolochivskyiCPMS
Подбайте про себе вже сьогодні разом із фахівцями Золочівського ЦПМСД!
