Сучасні медичні технології у Золочеві: лікарня отримала нове обладнання для лікування ран

Золочівська центральна районна лікарня продовжує впроваджувати передові методи лікування. Нещодавно хірургічне відділення закладу отримало два апарати VAC-системи – сучасного обладнання для вакуум-терапії ран.VAC-терапія – це інноваційний метод лікування за допомогою від’ємного тиску, який стимулює швидке загоєння ран, зменшує ризик інфікування та допомагає скоротити період перебування пацієнтів у стаціонарі. Ця методика особливо ефективна при венозних та артеріальних виразках, гнійних ураженнях м’яких тканин, пролежнях, діабетичних та післяопераційних ранах, а також при бойових пораненнях і травмах, що довго не загоюються.Генеральний директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський зазначив, що впровадження цієї технології є важливим кроком для розвитку медицини у громаді:«VAC-терапія дає нам змогу значно покращити якість лікування пацієнтів із важкими ранами, прискорити їх одужання та знизити ризик ускладнень. Це сучасна методика, яка широко застосовується у провідних медичних закладах світу. Тепер вона доступна і в нашій лікарні. Ми вдячні всім, хто допоміг у забезпеченні закладу цим необхідним обладнанням.»Отримання VAC-систем стало можливим завдяки ініціативі Ігоря Вітенка, який організував процес постачання апаратів та витратних матеріалів. Фінансову підтримку у придбанні та доставці обладнання надав генеральний директор ТЗОВ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ УКРАЇНА» Андрій Гаврильчик.Медики Золочівської лікарні продовжують удосконалювати свої методи роботи, впроваджуючи новітні технології та міжнародні протоколи лікування. Важливо, що завдяки співпраці з меценатами та небайдужими людьми громада отримує доступ до сучасних медичних послуг, які раніше були доступні лише у великих медичних центрах.Здоров’я мешканців – пріоритет, і подібні ініціативи ще раз доводять, що разом можна досягати значних змін.