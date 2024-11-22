Новини Золочівщини
Сучасні медичні технології у Золочеві: лікарня отримала нове обладнання для лікування ран
Золочівська центральна районна лікарня продовжує впроваджувати передові методи лікування. Нещодавно хірургічне відділення закладу отримало два апарати VAC-системи – сучасного обладнання для вакуум-терапії ран.
VAC-терапія – це інноваційний метод лікування за допомогою від’ємного тиску, який стимулює швидке загоєння ран, зменшує ризик інфікування та допомагає скоротити період перебування пацієнтів у стаціонарі. Ця методика особливо ефективна при венозних та артеріальних виразках, гнійних ураженнях м’яких тканин, пролежнях, діабетичних та післяопераційних ранах, а також при бойових пораненнях і травмах, що довго не загоюються.
Генеральний директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський зазначив, що впровадження цієї технології є важливим кроком для розвитку медицини у громаді:
«VAC-терапія дає нам змогу значно покращити якість лікування пацієнтів із важкими ранами, прискорити їх одужання та знизити ризик ускладнень. Це сучасна методика, яка широко застосовується у провідних медичних закладах світу. Тепер вона доступна і в нашій лікарні. Ми вдячні всім, хто допоміг у забезпеченні закладу цим необхідним обладнанням.»
Отримання VAC-систем стало можливим завдяки ініціативі Ігоря Вітенка, який організував процес постачання апаратів та витратних матеріалів. Фінансову підтримку у придбанні та доставці обладнання надав генеральний директор ТЗОВ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ УКРАЇНА» Андрій Гаврильчик.
Медики Золочівської лікарні продовжують удосконалювати свої методи роботи, впроваджуючи новітні технології та міжнародні протоколи лікування. Важливо, що завдяки співпраці з меценатами та небайдужими людьми громада отримує доступ до сучасних медичних послуг, які раніше були доступні лише у великих медичних центрах.
Здоров’я мешканців – пріоритет, і подібні ініціативи ще раз доводять, що разом можна досягати значних змін.
VAC-терапія – це інноваційний метод лікування за допомогою від’ємного тиску, який стимулює швидке загоєння ран, зменшує ризик інфікування та допомагає скоротити період перебування пацієнтів у стаціонарі. Ця методика особливо ефективна при венозних та артеріальних виразках, гнійних ураженнях м’яких тканин, пролежнях, діабетичних та післяопераційних ранах, а також при бойових пораненнях і травмах, що довго не загоюються.
Генеральний директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський зазначив, що впровадження цієї технології є важливим кроком для розвитку медицини у громаді:
«VAC-терапія дає нам змогу значно покращити якість лікування пацієнтів із важкими ранами, прискорити їх одужання та знизити ризик ускладнень. Це сучасна методика, яка широко застосовується у провідних медичних закладах світу. Тепер вона доступна і в нашій лікарні. Ми вдячні всім, хто допоміг у забезпеченні закладу цим необхідним обладнанням.»
Отримання VAC-систем стало можливим завдяки ініціативі Ігоря Вітенка, який організував процес постачання апаратів та витратних матеріалів. Фінансову підтримку у придбанні та доставці обладнання надав генеральний директор ТЗОВ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ УКРАЇНА» Андрій Гаврильчик.
Медики Золочівської лікарні продовжують удосконалювати свої методи роботи, впроваджуючи новітні технології та міжнародні протоколи лікування. Важливо, що завдяки співпраці з меценатами та небайдужими людьми громада отримує доступ до сучасних медичних послуг, які раніше були доступні лише у великих медичних центрах.
Здоров’я мешканців – пріоритет, і подібні ініціативи ще раз доводять, що разом можна досягати значних змін.
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