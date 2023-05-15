Головний лікар Тарас ЯЦУНСЬКИЙ: "Можемо претендувати на заклад кластерного типу"



Розмовляла

Вероніка ВАЩАК

– Мені подобалась медицина з дитинства. Я часто бував у мами на роботі, вона працювала у відділенні переливання крові. Пам’ятаю, як медсестра показувала мені, як під мікроскопом виглядають різноманітні клітини. Першу свою операцію провів іграшковому ведмедю, йому і наклав перші шви.Після закінчення 9-го класу я вступив до Рівненського медичного коледжу, пізніше закінчив його за спеціальністю фельдшер акушер. З цього і розпочався мій довгий шлях в медицині. Після закінчення працював завідувачем ФаПу в с. Тростянець. Паралельно вчився, бо дуже хотів вступити до медичного університету. Далі – навчання в Тернопільському державному медичному університеті. Там провів чудових 8 років: був членом студентської ради, головою гуртожитку, співорганізатором багатьох волонтерських та громадських проєктів. Ми з друзями прожили дуже цікавий і гарний час в університеті. Під час навчання зустрів та одружився зі своєю половинкою, яка завжди підтримує мене на цьому нелегкому шляху.Працював медбратом у відділенні гемодіалізу Тернопільської обласної лікарні. Хоч це була дуже важка робота, але мушу сказати, що мені завжди подобалось працювати з людьми.Після закінчення університету та інтернатури почав працювати лікарем урологом та завідувачем приймального відділення в нашій лікарні до 2021 року. Далі, до початку війни – у республіці Словаччина лікарем невідкладної гелікоптерної служби. З початком війни повернувся в Україну – працювати та допомагати. І в листопаді призначений директором лікарні.– Найважчим було позакривати борги, перебудувати роботу та підхід до роботи, зберегти обличчя лікарні. Мушу сказати, що саме це дало віру працівникам, що зміни на краще можливі і розуміння того, що ніхто, крім них, цих змін не зробить. Я дуже люблю свій колектив! В ньому є багато різних та особливих людей. З кожним днем завдяки спільній роботі ми ростемо! І якщо правильно будувати роботу – кожен зможе приносити успіх закладу. В медицині найголовніше – працювати в команді. Без спільної роботи врятувати життя неможливо! А заклад – тим більше.– Насамперед, – це кадрові зміни, деякі з них вже зроблені, деякі ще в процесі. Від початку своєї роботи, завдяки спільній роботі з міською радою та нашими спонсорами, в нас постійно йдуть ремонти, тому що люди повинні лікуватися в комфортних умовах. У нас відкрилося оновлене дитяче відділення, відділення переливання крові, запрацювала мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога. Ми суттєво оновили нашу лабораторію, обладнання для діагностики, реанімації та хірургії. Маємо власну лапароскопічну стійку, ЕОП – (С рентген дуга). Запустили роботу по багатьох грантах та проєктах, дуже скоро буде багато цікавих анонсів. Зокрема, мушу похвалитися і щиро подякувати міністру охорони здоров’я за виділене нам КТ.– Діти повинні лікуватися там, де цілодобово надається медична допомога; там, де цілодобово працює реанімація на чолі з лікарем; там, де цілодобово працює лабораторія, хірург та терапевт. Раніше батьки з дітками проходили «квест», їздивши з одної лікарні в іншу, інколи декілька разів за добу. Необхідність надання якісної, швидкої та доступної стаціонарної допомоги для дітей вимагала від мене робити якісь зміни. І найбільш раціональним та економічно обґрунтованим рішенням було перевести це відділення у центральну лікарню. І тепер у нас одне з найкращих та показових дитячих відділень області! В ньому панує прекрасна дитяча атмосфера з гарними малюнками та комфортними умовами, сучасна дитяча реабілітація та кабінет фізпроцедур. В такому відділення дітки швидко одужають!– Під час війни це було досить добре рішення. Попит на препарати крові зараз, як ніколи актуальний. Мушу сказати, що без активності завідувача відділу Х. Г. Думас, допомоги Золочівської організації «Карітас» спільно з волонтером Еріком Юнгенсеном важко би було втілити цей дороговартісний проєкт у життя. Ну і тепер, судячи з висловлювань директора обласного центру переливання крові, у нас найкраще в області відділення переливання крові. Усіх, хто може і хоче стати донором, наполегливо запрошую у наш центр. Комусь ви точно врятуєте життя! У відділенні маємо сучасну центрифугу, за допомогою якої ми можемо заготовляти різні компоненти крові. Зараз ще працюємо над офіційним сертифікатом якості наших препаратів – мається на увазі паперова частина, бо по дослідженнях у нас справді все дуже якісно! Маємо вже підписані контракти на безкоштовне постачання наших препаратів у Збройні сили.– Так, зараз така допомога надається. Коли ми відкривали такий функціонал у нашій громаді, то навіть і думати не могли, що в нас буде така велика кількість пацієнтів і тих, хто потребує такої допомоги. Тепер важкохворим пацієнтам не обов’язково їхати до медичного закладу, вони можуть отримати безкоштовну допомогу на дому від різних спеціалістів. Ми також забезпечуємо таких пацієнтів різними допоміжними засобами та розхідним матеріалом.В цьому напрямку в нас працюють високопрофесійні мультидисциплінарні лікарі, які є для пацієнта як психологами, так і надають різноманітну допомогу, навіть роблять УЗД. Якщо у вас вдома є тяжкохворі пацієнти – дорослі чи діти, люди похилого віку, ті, які мають інвалідність, або ж комусь потрібна допомога по догляду, ми надамо її безкоштовно. Обов’язково звертайтеся до нас.– Зараз ми ростемо дійсно як лікарня, яка лікує, а не як амбулаторія як було донедавна. У нас проводяться різноманітні оперативні втручання, ми проводимо ендопротезування, лапароскопічні операції, ендоскопічні операції, операції на судинах, отоларенгіальні, урологічні та травматологічні операції. У нас якісна невідкладна, неврологічна, терапевтична допомога. З січня плануємо лікувати інсульти та проводити реабілітацію для дітей, зараз над цим активно працюємо. Також плануємо розвивати спектр лабораторних досліджень, запускаємо платні послуги.На сьогодні ми тісно співпрацюємо з деяким закладами, обмінюємось та переймаємо досвід. В межах району маємо здорову конкуренцію. Зараз йде боротьба за пацієнта і пацієнт обирає той заклад, в якому надається якісна, безкоштовна медична допомога в комфортних умовах. Я зараз з впевненістю можу сказати, що з такими темпами як зараз, ми цілком можемо претендувати на заклад кластерного типу, і в майбутньому будемо одним з передових закладів області.Дякую за спільну роботу міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, депутатам, волонтерам, меценатам, отцю Михайлу Сукмановському, всім причетним до відродження нашого закладу, а головне – своєму працьовитому колективу.Свій колектив хочу привітати з Днем медичного працівника. Здоров’я вам усім, миру і швидкої Перемоги! Дякую за сумлінну та віддану працю! А нашим захисникам – за можливість втілювати мрії у життя!Слава Україні!