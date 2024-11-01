З нагоди відзначення 107-ї річниці створення ЗУНР

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Захід розпочала Катерина Тихонова – ведуча, чий щирий і теплий голос налаштував присутніх на хвилю вдячності та глибокої поваги до всіх, хто в різні часи виборював українську державність. У її словах звучала гордість за наш народ і віра в Перемогу, що об’єднує серця мільйонів українців.Представники районної та міської влади, службовці, громадськість, військові вшанували пам’ять тих, хто поклав своє життя на вівтар Незалежності. Священники підносили щирі молитви за Україну – за Героїв, які віддали свої життя за свободу та гідність нашого народу.Особливо зворушливим моментом став виступ солістки Юлії Луцишин (керівник – Надія Зарічна). Її проникливе виконання наповнило серця присутніх теплом і сумом водночас, нагадуючи, якою дорогою ціною дається нам Незалежність.Завершальним акордом урочистостей прозвучав духовний гімн «Боже великий, єдиний…» – молитва, що об’єднала всіх присутніх у спільному прагненні миру та Перемоги.Низький уклін людям, які понад сто років тому віддали свої життя, щоб наступні покоління українців могли творити нову історію власної держави.Величезна шана та безмежна подяка Героям – Захисникам і Захисницям, які сьогодні на фронті зі зброєю в руках боронять Україну.