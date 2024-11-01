Новини Золочівщини
З нагоди відзначення 107-ї річниці створення ЗУНР
Напередодні 1 листопада у Золочеві – біля пам’ятного Хреста Борцям за волю України – відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки.
Захід розпочала Катерина Тихонова – ведуча, чий щирий і теплий голос налаштував присутніх на хвилю вдячності та глибокої поваги до всіх, хто в різні часи виборював українську державність. У її словах звучала гордість за наш народ і віра в Перемогу, що об’єднує серця мільйонів українців.
Представники районної та міської влади, службовці, громадськість, військові вшанували пам’ять тих, хто поклав своє життя на вівтар Незалежності. Священники підносили щирі молитви за Україну – за Героїв, які віддали свої життя за свободу та гідність нашого народу.
Особливо зворушливим моментом став виступ солістки Юлії Луцишин (керівник – Надія Зарічна). Її проникливе виконання наповнило серця присутніх теплом і сумом водночас, нагадуючи, якою дорогою ціною дається нам Незалежність.
Завершальним акордом урочистостей прозвучав духовний гімн «Боже великий, єдиний…» – молитва, що об’єднала всіх присутніх у спільному прагненні миру та Перемоги.
Низький уклін людям, які понад сто років тому віддали свої життя, щоб наступні покоління українців могли творити нову історію власної держави.
Величезна шана та безмежна подяка Героям – Захисникам і Захисницям, які сьогодні на фронті зі зброєю в руках боронять Україну.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
