У Золочеві відбулись заходи до 105-ї річниці створення ЗУНР



Леся ГОРГОТА

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1 листопада в Україні відзначили 105 річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Ця дата є однією з найвизначніших у новітній вітчизняній історії. Українці Галичини, Буковини, Закарпаття проголосили українську державу і сформували законодавчі органи, адміністрацію, армію.Усе це відбулося в умовах, коли світ із великим застереженням сприймав будь-яку ідею української незалежності. Цієї ідеї боялися сили, що прагнули зберегти Російську та Австро-Угорську імперії як запоруку чинної на той час міжнародної системи. Застерігала від «поспішної незалежності» і частина українських еліт, щоб не викликати гніву «сильних світу». Єдині, хто не хотів грати за сценарієм, писаним зовнішніми силами, були націоналісти. Вони відстоювали право українського народу бути собою і керувати власною долею. Вони вірили в ідею державності, хоча кілька сотень років перед тим українець не мав власної держави.ЗУНР проіснувала недовго, однак стала яскравою сторінкою героїчної боротьби українського народу за свою свободу та незалежність. Безумовно, події листопада 1918-го року стали символом невмирущої ідеї та виявом високого патріотизму і безмежної любові до свого народу, де українці вкотре показали щире прагнення жити у вільній демократичній суверенній державі. Цього дня в нас є ще одна нагода зазирнути до сторінок історії та згадати про звитягу Героїв України, які славетними звершеннями здобували й відстоювали свободу і волю українського народу.Міський голова Золочева Ігор Гриньків у коментарі нашому часопису зазначив: «1 листопада 1918 року українці Галичини заявили про своє право жити у власній державі та бути господарями на своїй, Богом даній землі, тоді була створена Західноукраїнська Народна Республіка. Ми є нащадками тих подій і тих Героїв. Сьогодні згадуємо їх з вдячністю та молитвою. Хай пам’ять про них дає нам віру й наснагу для боротьби за утвердження такої держави, заради якої відбувся Листопадовий Чин! Завдяки їм, їхньому подвигу ми маємо українську історію, говоримо рідною мовою, маємо українську культуру. Тому ми зобов’язані віддавати їм належну шану. Від кожного з нас вони очікують сьогодні чину й боротьби. Хай у всіх українців буде почуття гордості за нашу націю, яке сповідували учасники Листопадового Чину. Слава Україні!»Нехай їхні подвиги завжди залишаються для нас святим дороговказом, додають впевненості в завтрашньому дні, а наші серця наповняються непохитною вірою в перемогу у боротьбі за утвердження Української Незалежної Самостійної Соборної Держави.