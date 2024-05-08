У Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 106-ї річниці створення ЗУНР

Леся Горгота

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У Золочеві 1 листопада біля пам'ятного Хреста Борцям за волю України відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення 106-ї річниці створення ЗУНР. Представники влади, громадськості, військові вшанували пам'ять тих, хто своє життя поклав на вівтар Незалежності. Священники відслужили чин панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність України.Під час урочистостей державну нагороду від імені Президента України було вручено батькам загиблого Героя Дмитра Віталійовича Зикіна.Низький уклін людям, які більш ніж 100 років тому віддали свої життя для того, щоб наступні покоління українців могли творити нову історію власної держави. Величезна шана та подяка усім захисникам та захисницям, які сьогодні на фронті зі зброєю в руках захищають незалежність України, її історію та мову. Низький уклін тим, кого більше з нами нема. Маємо пам’ятати, що в єдності – наша сила. Кожен куточок України має власних героїв, якими пишається, але всі вони загалом боронили ідею суверенної держави, яку ми отримали у спадокЛистопадовий чин став символом героїзму та жертовності, який відображений у багатьох творах мистецтва, літератури та кіно. Листопадовий переворот залишається знаковою подією для історії України, а 1 листопада щорічно відзначається як річниця створення ЗУНР та символ боротьби за незалежність.