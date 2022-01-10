«Правдива пісня. Богдану Стельмаху – 80»: концерт-зустріч для освітян



Світлана ГОРОДЕЦЬКА, студентка 3 курсу факультету журналістики Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка

У місті Глиняни Глинянської територіальної громади Львівського району відбувся концерт-зустріч під назвою «Правдива пісня. Богдану Стельмаху – 80». Захід був проведений з нагоди Дня працівників освіти, Дня бібліотек, а також до 80-річчя українського поета, драматурга, перекладача, автора українських пісень Богдана Стельмаха, уродженця села Туркотин Глинянської ТГ.Організатори зустрічі: відділ освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради за підтримки голови Глинянської міської ради Володимира Васильовича Чорнописа та начальника відділу освіти Мирослави Іванівни Колодій.Координаторка зустрічі: головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради – Неля Йосипівна Мельник.Захід відбувся у Глинянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.Розпочався концерт із представлення Богдана Стельмаха: «Автор української культури, української поезії, української музики. Ми щиро радіємо, що до нас завітала така визначна постать», – координаторка зустрічі із вступним словом Неля Мельник.Першою прозвучала музична композиція «Мамина світлиця» (слова Богдана Стельмаха, музика Ігоря Білозора), яку виконав вокальний ансамбль вчителів Заставненського ЗЗСО І-ІІІ ст.«Глиняни завжди залишилось для мене таким місцем глиняним, милим», – прокоментував Богдан Стельмах після виконаної пісні.Ведуча заходу Галина Гушак-Міколяш розпочала розмову з автором Богданом Стельмахом про вчителів, творчість та першу любов: «У мене одна єдина любов – шкільна. Вона не пропадає. Вона, як душа: народжується і безсмертна».Протягом спілкування з драматургом, прозвучали музичні твори: «Колискова» (солістка Неля Мельник), «Колиска вітру» (солістка Оксана Гембара Словітський ЗЗСО І-ІІІ ст.), «Розпитаю про любов» (вокальний ансамбль вчителів Перегноївського ЗЗСО І-ІІІ ст. філії Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ст.), а також «Пшеничне перевесло» (вокальний ансамбль вчителів Куровицького ЗЗСО І-ІІІ ст.).У перервах між розмовами та музичними композиціями поет Богдан Стельмах декламував вірші, які увійшли до нової збірки «Лірика».Після виконаної композиції «Збирались хлопці в далеку дорогу» хоровим колективом вчителів Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ст., ведуча запитала у поета: «На вашу думку, ця війна послана для нас як випробування?». «На мою думку, Бог – це Всесвіт. Бог – це фізика. Це страшна сила, як є електрика чи магнетизм. Бог не втручається у наші справи, а війни нам накликають вороги», – відповів Богдан Стельмах.Далі були виконані музичні композиції: «Калино, калино» (вокальний дует вчителів Підгайчиківського ЗЗСО І-ІІІ ст.), «Запроси мене у свої сни» (солістка Неля Мельник, музичний супровід – Віта Коваль), а також «Перший сніг» (інструментальний ансамбль викладачів Глинянської музичної школи).На питання ведучої: «Які твори чекають на ваших прихильників у майбутньому?», – поет жартома відповів: «Яке майбутнє? 80 років у понеділок!».Останню композицію «Многая літа» (слова Богдан Стельмах, музика Ігоря Білозора) виконав інструментальний ансамбль викладачів Глинянської музичної школи.Голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис поділився враженнями про зустріч з поетом: «Слухаючи вас, бачимо, що ви людина оптимістична. Від зустрічі з вами хочеться жити, вірити та побажати, щоб ваш життєвий шлях продовжувався, щоб ріка вашої творчості не міліла, а розливалась. У кожному вашому творі краплинка України».«Ваша поезія, яка сьогодні звучала і звучатиме піснями, виховала не одне покоління українців. І це символічно, що сьогодні саме педагоги співали ваші пісні», – підсумувала зустріч начальник відділу освіти Мирослава Колодій.Зустріч пройшла в рамках проєкту «Митці Глинянщини»:«Цим заходом ми продовжуємо відкривати таланти мешканців громади. У майбутньому плануємо провести ще декілька зустрічей у рамках цього проєкту», – прокоментувала координаторка зустрічі Неля Мельник.Завершився концерт автограф-сесією, а також фото на пам'ять з поетом Богданом Стельмахом.