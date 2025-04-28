Новини Золочівщини
Нагородили учнів, які здобули 200 балів на НМТ

Gazeta
Фото: НУС
Під час сесії Золочівської міської ради урочисто відзначили учнів, які у 2025 році здобули найвищий результат – 200 балів – на Національному мультипредметному тесті.
До присутніх звернувся начальник відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради Андрій Володимирович ЗАБРОЦЬКИЙ:
«З року в рік, навіть під час війни, ми проводимо Національний мультипредметний тест. Попри складні умови – укриття, повітряні тривоги, тривале перебування в стресі – діти успішно складають цей іспит, який триває по 4–5 годин.
Ворог прагнув, аби наші діти не мали змоги вчитися, щоб українська освіта занепала. Але ми вистояли – і маємо результат.
Сьогодні я маю приємність нагородити учнів, які здобули максимальний бал. Це не випадковість – це результат системної роботи: щоденної праці над собою та співпраці з учителями.
Дехто з цих дітей вже поїхав на навчання, але ми знаємо їхні досягнення і пишаємося ними. Тож із великою радістю вручаю сертифікати на отримання грошової премії в сумі 5000 гривень учням:
• Маргариті ГРАЦОНЬ, учениці Золочівського ліцею – за 200 балів з української літератури;
• Мар’яні ГОРОШКО, учениці Золочівського ліцею – за 200 балів з української мови;
• Вікторії КМИЦЬ, учениці Золочівського ЗЗСО № 2 ім. Маркіяна Шашкевича – за 200 балів з української мови;
• Софії МАРЧУК, учениці Золочівського ЗЗСО № 1 – за 200 балів з іспанської мови;
• Соломії КУШНІР, учениці Золочівського ЗЗСО № 1 – за 200 балів з історії України.
Із словами привітання звернувся міський голова Ігор Михайлович ГРИНЬКІВ:
«Звертаючись до вас, дорога наша молоде, ви – гордість нашої громади. Дякую вам за ваше натхнення до навчання. Хай у подальшому на вашому життєвому шляху завжди будуть такі найвищі результати!»

Марія СМЕРЕКА
